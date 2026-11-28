El sur santafesino vivió este viernes una jornada histórica en materia de infraestructura vial. Con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, quedó oficialmente inaugurado el primer tramo de la Ruta Provincial 96, que conecta las localidades de Miguel Torres y Chovet.

La obra representa un avance importante para la conectividad del departamento General López y abre nuevas oportunidades para el desarrollo productivo y económico de la región.

Durante el acto, las autoridades destacaron un dato significativo: hacía más de 35 años que no se inauguraba una nueva ruta en la provincia de Santa Fe.

La nueva traza busca mejorar la circulación, facilitar el traslado de la producción y fortalecer la conexión entre distintas localidades del sur provincial.