Javier Milei respaldó públicamente a Diego Santilli después de su informe ante el Senado y cuestionó las críticas de la oposición.

Santilli presentó cifras sobre la evolución del registro de MiPyMEs y sostuvo que las incorporaciones superaron las bajas.

El jefe de Gabinete afirmó que el oro argentino está resguardado en el Banco Central y en el Banco de Pagos Internacionales.

Milei defendió las inversiones en el Hospital Garrahan y destacó las imágenes exhibidas por Santilli durante su exposición.

Santilli comparó los niveles de deuda de 2001 y 2023 y atribuyó el 82% de la diferencia a anteriores gobiernos.

El Presidente utilizó las redes sociales para reforzar los argumentos del jefe de Gabinete frente a los cuestionamientos del justicialismo.

El presidente Javier Milei intervino en la discusión política que siguió al informe del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado y respaldó las explicaciones que el funcionario ofreció sobre la situación de las empresas, las reservas de oro, el Hospital Garrahan y la deuda pública. A través de una serie de publicaciones en la red social X, el mandatario cuestionó los planteos de legisladores opositores y reivindicó los datos presentados por el Gobierno durante la exposición.

Los mensajes presidenciales retomaron distintos intercambios que Santilli mantuvo con integrantes del Senado. En cada caso, Milei utilizó las respuestas del jefe de Gabinete para confrontar con las críticas del justicialismo y reforzar la posición oficial sobre temas económicos y de gestión que formaron parte del debate parlamentario.

Uno de los primeros cruces estuvo vinculado con el cierre de empresas durante los últimos años. Santilli respondió a un planteo del senador Fernando Salino, de Justicia Social Federal, mediante cifras del registro de certificados MiPyME. Según explicó, ese registro cuenta actualmente con 1.890.000 empresas, un 11% más que en 2023. También afirmó que se incorporaron 190.000 nuevas pequeñas y medianas empresas.

El jefe de Gabinete presentó además datos específicos sobre el sector industrial. Entre septiembre de 2023 y septiembre de 2026, de acuerdo con su exposición, se incorporaron 85.000 pymes al registro y se dieron de baja 48.403. Santilli informó que el saldo neto fue positivo en 36.800 empresas.

Milei celebró la respuesta de su funcionario y cuestionó la interpretación opositora sobre la evolución del entramado empresarial. El mandatario consideró que las cifras expuestas en el Senado permitían discutir los argumentos sobre el cierre de compañías y respaldó públicamente la intervención del jefe de Gabinete.

Durante su informe, Santilli también se refirió a las herramientas contempladas en la reforma laboral para facilitar la incorporación de colaboradores. Entre las medidas destinadas a las pequeñas y medianas empresas mencionó la suspensión de embargos hasta mediados de 2027 y los planes de pago en 18 cuotas.

La discusión sobre las reservas de oro del Banco Central fue otro de los asuntos que motivaron una reacción presidencial. En respuesta a la senadora justicialista Florencia López, Santilli aseguró que el oro argentino se encuentra resguardado en las bóvedas de la autoridad monetaria y en el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea.

El funcionario también cuestionó la situación de las reservas que recibió la actual administración. Según afirmó, el Gobierno anterior dejó reservas negativas por 11.000 millones de dólares y la gestión de Milei llevó ese nivel a más de 50.000 millones. El Presidente retomó esas declaraciones en sus publicaciones y rechazó los cuestionamientos sobre el destino del oro argentino.

El Hospital Garrahan ocupó un lugar destacado en la intervención de Milei. El mandatario compartió la respuesta que Santilli había dado al senador justicialista Mariano Recalde y defendió la gestión oficial en el establecimiento pediátrico.

Durante el informe, el jefe de Gabinete exhibió imágenes para comparar el estado del hospital antes y después de las inversiones realizadas por el Gobierno. Santilli sostuvo que las obras y los recursos destinados a la institución permitían mostrar cambios concretos y aseguró que la administración continuaría trabajando sobre las necesidades pendientes. También cuestionó las críticas que, según su interpretación, describen un proceso de desmantelamiento sin considerar las mejoras presentadas.

El último de los intercambios destacados por Milei estuvo relacionado con la deuda pública. En ese tramo de la exposición, Santilli respondió al senador Eduardo “Wado” de Pedro y presentó cifras de la deuda consolidada entre el Tesoro Nacional y el Banco Central.

El jefe de Gabinete comparó los 144.000 millones de dólares de deuda externa correspondientes a 2001 con los 487.223 millones registrados en 2023. A partir de esos números, sostuvo que el 82% de la diferencia había sido contraída durante las distintas administraciones que atribuyó al espacio político de De Pedro.

Milei respaldó esa explicación y cuestionó los planteos opositores sobre el endeudamiento. La intervención presidencial convirtió así el informe de Santilli en un nuevo capítulo de la confrontación entre el Gobierno y el justicialismo, con el jefe de Gabinete como principal expositor de los argumentos oficiales ante el Senado.