Pichetto reclamó la interpelación del canciller Pablo Quirno en Diputados

El legislador cuestionó duramente las declaraciones del funcionario sobre las elecciones presidenciales de Brasil

La iniciativa para interpelar al ministro no consiguió la mayoría necesaria para avanzar

Pichetto consideró que las expresiones de Quirno profundizaron el deterioro de la relación bilateral

El diputado calificó de mediocre al canciller y criticó la política exterior del Gobierno

La controversia se originó por la falta de reconocimiento oficial argentino al triunfo de Lula da Silva

La tensión diplomática también quedó reflejada en el retiro del embajador brasileño y en la próxima asunción presidencial de Lula

La relación entre la Argentina y Brasil volvió a quedar en el centro de la discusión política, esta vez con fuertes cuestionamientos desde el Congreso al desempeño del canciller Pablo Quirno. El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, lanzó duras críticas contra el funcionario por sus declaraciones sobre las elecciones presidenciales brasileñas y reclamó que concurra a la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre la orientación de la política exterior del Gobierno.

El legislador consideró que las expresiones del ministro agravaron el distanciamiento con el principal socio comercial de la Argentina y advirtió sobre las consecuencias que puede tener el deterioro de una relación bilateral estratégica. Su planteo se produjo durante la sesión de este jueves, cuando presentó un apartamiento de reglamento con el objetivo de impulsar una interpelación al titular de la Cancillería.

Sin embargo, la iniciativa no consiguió reunir la mayoría necesaria para avanzar. De esa manera, el intento de llevar a Quirno al recinto quedó frustrado, aunque la discusión permitió exponer las diferencias existentes en torno al manejo de los vínculos diplomáticos con el país vecino.

Pichetto no moderó sus cuestionamientos y calificó al canciller como un funcionario mediocre, limitado y, según su apreciación, el peor que tuvo la Argentina. También responsabilizó a la administración libertaria por profundizar un escenario de confrontación que, a su entender, compromete los intereses nacionales.

Durante su intervención, sostuvo que las declaraciones del ministro representaron un nuevo golpe a una relación que ya atravesaba dificultades. "Le clavamos el último clavo a una relación bilateral", advirtió, al referirse a la postura adoptada por el Gobierno argentino frente al resultado electoral de Brasil.

El diputado también describió como un verdadero mamarracho la política exterior de Javier Milei y cuestionó particularmente la manera en que Quirno expuso sus argumentos durante una entrevista televisiva. En ese sentido, lo definió como un personaje limitado y criticó sus intervenciones públicas, a las que consideró impropias de la responsabilidad institucional que ocupa.

"Es un canciller mediocre, el peor de la Argentina, que acaba de profundizar la ruptura con el Estado de Brasil", afirmó Pichetto, quien insistió en que la conducción diplomática requiere mayor prudencia y una comprensión de la importancia estratégica de los vínculos con los países de la región.

El origen de la controversia se encuentra en las declaraciones que Quirno realizó al referirse a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, celebrada el 25 de octubre. Consultado sobre la ausencia de un reconocimiento oficial de Javier Milei y de la Cancillería al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, el ministro planteó reparos sobre el desarrollo del proceso electoral.

"Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación", expresó durante la entrevista. Posteriormente, relativizó la importancia de un pronunciamiento argentino al señalar que el resultado había sido reconocido por el propio Tribunal Electoral brasileño y que una manifestación de Buenos Aires, favorable o contraria, no modificaría esa realidad.

Las expresiones provocaron nuevas reacciones de las autoridades brasileñas y agregaron otro capítulo a las diferencias entre los dos gobiernos. La relación ya estaba afectada por los enfrentamientos políticos entre Milei y Lula, cuyas posiciones ideológicas opuestas se trasladaron progresivamente al terreno diplomático.

Uno de los antecedentes más significativos de ese deterioro fue el retiro del embajador brasileño de Buenos Aires durante agosto. La decisión se produjo en medio de los cruces entre ambos presidentes y de las divergencias entre sus respectivas administraciones. Durante su intervención televisiva, Quirno también recordó que Brasil había retirado a su representante diplomático, Julio Bitelli.

La tensión adquiere además una dimensión institucional de cara al próximo cambio de mandato brasileño. La asunción presidencial de Lula da Silva está prevista para el 5 de enero de 2027 y, de acuerdo con la información difundida sobre la ceremonia, el Gobierno de Brasil resolvió no invitar a Milei, mientras analiza la posibilidad de convocar al presidente estadounidense Donald Trump.

El episodio expuso nuevamente las dificultades del Gobierno argentino para sostener una relación fluida con Brasil, en un contexto en el que los desacuerdos políticos comienzan a tener consecuencias sobre los canales diplomáticos. La ofensiva de Pichetto, aunque no consiguió habilitar la interpelación, trasladó al Congreso el debate sobre los costos de esa estrategia y sobre la responsabilidad de la Cancillería en la preservación de los vínculos con uno de los socios fundamentales del país.