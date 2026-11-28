La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia que había reducido cerca de un 60% las indemnizaciones reconocidas a la esposa y a los hijos de un hombre fallecido en un accidente de tránsito ocurrido en agosto de 2015. El máximo tribunal consideró que la Cámara de Apelaciones no había fundamentado de manera suficiente los recortes aplicados a los rubros valor vida y daño moral.

La decisión fue adoptada en la causa “Falabella, Liliana Beatriz y otros c/ Kallinikos, Panagiotis s/ daños y perjuicios”, a partir de una presentación de la familia, que acudió en queja luego de que se le denegara el recurso extraordinario contra el pronunciamiento cuestionado.

El fallo original había sido dictado por la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que modificó los montos establecidos en primera instancia y alteró, además, el régimen de intereses aplicable. Los demandantes cuestionaron que la reducción resultara desproporcionada y que los camaristas hubieran recurrido a fórmulas generales sin explicar cómo llegaban a las nuevas cifras.

Con los votos de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte recordó que la determinación de las indemnizaciones corresponde, en principio, a los jueces de la causa, por tratarse de cuestiones vinculadas con el derecho común. Sin embargo, aclaró que esa facultad no impide revisar decisiones que presenten deficiencias graves de fundamentación y vulneren el derecho a obtener una sentencia fundada en ley, protegido por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.

En ese sentido, los magistrados remarcaron que una reducción significativa de la reparación económica requiere argumentos concretos que permitan comprender el criterio utilizado. Para respaldar esa posición, citaron el precedente “Grippo”, vinculado con la exigencia de fundamentar adecuadamente las decisiones judiciales en materia indemnizatoria.

La Corte observó que la Cámara había mencionado factores como la edad de la víctima, su expectativa de vida, sus ingresos y las cargas familiares, pero no explicó de qué manera esos elementos justificaban la disminución de los montos reconocidos. Tampoco identificó errores específicos en la valoración realizada por el juez de primera instancia.

Los cuestionamientos alcanzaron asimismo al daño moral, cuya reducción se apoyó en referencias abstractas sin una correlación suficiente con las circunstancias particulares del caso.

Finalmente, el máximo tribunal sostuvo que las sentencias deben desarrollar un razonamiento verificable y no limitarse a afirmaciones dogmáticas. También destacó que una reparación adecuada exige relacionar los criterios de cuantificación con las pruebas y particularidades del expediente, de modo que las decisiones judiciales permitan conocer las razones que sustentan sus conclusiones.