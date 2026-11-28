El Comité Nacional de la UCR solicitó que la bancada conducida por Pamela Verasay deje de utilizar la denominación partidaria en la Cámara de Diputados.

La decisión fue adoptada durante una reunión virtual del 27 de noviembre, tras el respaldo mayoritario del bloque al Presupuesto impulsado por el oficialismo.

El proyecto contemplaba $7,3 billones para las universidades, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclamaba $11 billones para su funcionamiento.

La Cámara de Diputados incorporó la propuesta del CIN para el financiamiento universitario y el Comité Nacional espera que el Senado mantenga esa modificación.

La bancada radical rechazó el pedido de retirar las siglas y cuestionó a los legisladores de Provincias Unidas que habían reclamado la representación partidaria.

La eventual modificación del nombre del bloque quedó en manos de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La conducción nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) resolvió solicitar a las autoridades de la Cámara de Diputados que el bloque encabezado por Pamela Verasay deje de utilizar la denominación partidaria. La decisión se produjo luego de que la mayoría de los integrantes de esa bancada acompañara el Presupuesto nacional impulsado por el oficialismo, que contemplaba partidas para las universidades públicas inferiores a las reclamadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La Mesa del Comité Nacional de la UCR, presidido por Leonel Chiarella, tomó la determinación durante una reunión virtual realizada este viernes 27 de noviembre. El organismo analizó los pedidos para retirar la identificación partidaria a la bancada y consideró que el comportamiento de sus integrantes en la sesión presupuestaria se apartó de la posición histórica del radicalismo en defensa de la universidad pública.

La conducción partidaria sostuvo que el voto de los diputados contradijo el compromiso del radicalismo con el sistema universitario estatal. Según su evaluación, el acompañamiento al proyecto presupuestario promovido por el Gobierno nacional resultó incompatible con los lineamientos que el partido sostiene respecto del financiamiento de la educación superior.

El Comité Nacional señaló que la mayoría de los legisladores que integran el bloque identificado con las siglas de la UCR respaldó la iniciativa oficialista. La excepción fue el diputado correntino Diógenes González, quien no acompañó esa posición.

El proyecto contemplaba partidas por $7,3 billones para el sistema universitario, mientras que los rectores nucleados en el CIN habían reclamado $11 billones para garantizar su funcionamiento. La diferencia entre ambas cifras se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto durante el tratamiento del Presupuesto.

La conducción radical destacó que la Cámara de Diputados rechazó el ajuste previsto inicialmente e incorporó la propuesta del CIN para el financiamiento universitario. El Comité Nacional celebró esa modificación y manifestó su expectativa de que el Senado mantenga la decisión cuando le corresponda tratar el proyecto.

El pedido para que la bancada deje de utilizar el nombre de la UCR abre una nueva etapa en la disputa por la representación parlamentaria del partido. El bloque que conduce Verasay responde principalmente a los gobernadores radicales de Mendoza, Chaco y Corrientes. La eventual modificación de su denominación quedará ahora sujeta a la intervención de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La controversia tiene antecedentes en los reclamos formulados por legisladores que integran Provincias Unidas. En enero, Mariela Coletta, Pablo Juliano, Martín Lousteau, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán solicitaron a la conducción nacional que ningún otro espacio utilizara el nombre Unión Cívica Radical en la Cámara baja. En aquella presentación argumentaron que la bancada que conservaba esa denominación había actuado en contra de los lineamientos partidarios durante el debate presupuestario.

La respuesta del bloque UCR no se hizo esperar. La bancada calificó la decisión del Comité Nacional como insólita, oportunista y carente de sustento político y orgánico. En un comunicado, sus integrantes cuestionaron que el reclamo proviniera de dirigentes que, según afirmaron, obtuvieron resultados desfavorables en las últimas elecciones legislativas y posteriormente rechazaron incorporarse a la bancada orgánica del radicalismo.

El bloque también cuestionó a los legisladores de Provincias Unidas, a quienes vinculó con una línea interna del radicalismo porteño. Según su planteo, ese sector prioriza una agenda personalista y de ruptura que busca fragmentar al partido desde 2023 para desarrollar proyectos individuales.

En defensa de su identificación partidaria, la bancada de Verasay sostuvo que está integrada por diputados de provincias donde el radicalismo ejerce responsabilidades de gobierno. Sus miembros afirmaron que fueron elegidos con el respaldo de la ciudadanía y reivindicaron su orientación federal, su experiencia de gestión y su compromiso con el desarrollo de los distritos que representan.

De esta manera, la discusión por el financiamiento universitario quedó vinculada con un conflicto interno que involucra tanto la identidad partidaria de los bloques como las atribuciones de la conducción nacional para intervenir sobre su representación parlamentaria.