Lilia Lemoine acusó a Jorge Macri por la asignación de 354 millones de pesos para el frustrado homenaje a Santucho

La diputada cuestionó el uso de fondos públicos para actividades vinculadas con la reivindicación del terrorismo

El enfrentamiento se produjo en medio de la polémica por un homenaje universitario que fue suspendido

Lemoine acusó al jefe de Gobierno de copiar iniciativas libertarias y cuestionó su capacidad de gestión

También criticó las regulaciones porteñas sobre comercios, residuos, mascotas y actividades urbanas

La legisladora reivindicó las intervenciones de Milei, Bullrich y Pettovello frente a la situación de la Ciudad

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó un nuevo enfrentamiento político con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al cuestionar el destino de los recursos públicos de la Ciudad de Buenos Aires y denunciar una presunta asignación de 354 millones de pesos para el frustrado homenaje a Santucho. Sus declaraciones incluyeron fuertes reproches a las prioridades de la administración porteña.

El cuestionamiento más contundente estuvo relacionado con los fondos del Gobierno de la Ciudad destinados a esa iniciativa. Lemoine apuntó directamente contra Macri y puso en duda que los contribuyentes deban financiar actividades vinculadas con personas a las que atribuyó reivindicar el terrorismo.

En ese contexto, la legisladora planteó que esos recursos podrían haberse utilizado para otros fines y cuestionó que se destine dinero público a ese tipo de reconocimientos. Su reclamo se convirtió en una crítica política más amplia sobre el manejo presupuestario de la administración porteña y sobre las decisiones que adopta el gobierno local respecto de sus prioridades.

La diputada no limitó sus cuestionamientos al episodio del homenaje. También lanzó una descalificación general sobre la capacidad de gestión de Jorge Macri y sostuvo que el mandatario porteño no comprende las necesidades de los vecinos ni las dificultades que enfrentan cotidianamente.

Otro de los aspectos de su ofensiva estuvo dirigido a la relación política entre el PRO y La Libertad Avanza. Lemoine acusó al jefe de Gobierno de reproducir iniciativas del oficialismo nacional, pero sin contar, según su interpretación, con capacidad para desarrollar una gestión propia. Para reforzar esa crítica, lo comparó con un androide que copia propuestas libertarias y termina provocando problemas cuando intenta avanzar por su cuenta.

La disputa expone las diferencias entre dos espacios que mantienen acuerdos políticos en distintos ámbitos, pero que también compiten por representar al electorado identificado con las ideas de reducción del gasto público, desregulación y transformación del Estado. Las declaraciones de la diputada reflejan la persistencia de tensiones entre dirigentes libertarios y autoridades porteñas, particularmente cuando se trata de establecer responsabilidades sobre la utilización de los recursos públicos.

Las críticas a las prioridades de la administración porteña

Lemoine también elaboró un listado de decisiones y situaciones que atribuyó a la gestión de Jorge Macri para cuestionar lo que considera una política de control excesivo sobre los ciudadanos y las actividades comerciales.

Entre sus reproches mencionó los decomisos de paltas, las medidas relacionadas con la separación de perros de sus dueños, la instalación de carpas VIP y las exigencias administrativas que afectan a los vecinos. También apuntó contra la continuidad de construcciones en la Villa 31, la falta de una reducción de las tasas y las restricciones para sacar los residuos fuera del horario establecido, que según recordó comienza a las 19.

Otro de los puntos señalados fue la intención de implementar un documento de identificación obligatorio para las mascotas. La legisladora utilizó estos ejemplos para cuestionar el criterio con el que se diseñan y aplican las regulaciones municipales.

Su planteo estuvo centrado en lo que considera una contradicción entre las exigencias que el gobierno porteño impone a los vecinos y los resultados que obtiene en materia de ordenamiento urbano y administración de los servicios.

En ese sentido, rechazó que se pretenda aplicar un esquema de controles similar al de países con estructuras institucionales y realidades diferentes, al advertir que la Ciudad de Buenos Aires no puede ser administrada como si tuviera las mismas condiciones que Suiza.

El respaldo al Gobierno nacional y la disputa política

La diputada también incorporó a Javier Milei, Patricia Bullrich y Sandra Pettovello en sus críticas sobre la situación porteña. Sostuvo que, sin las intervenciones y acciones de esos funcionarios, la Ciudad estaría atravesando un escenario de desorden mucho mayor.

La referencia permitió trasladar la discusión más allá del enfrentamiento personal con Jorge Macri y establecer una contraposición entre las políticas del Gobierno nacional y las decisiones de la administración porteña.

El episodio vuelve a poner de manifiesto las diferencias entre La Libertad Avanza y el macrismo, dos sectores que comparten parte de su electorado, pero que mantienen disputas sobre la conducción política y el modelo de gestión. La controversia por el financiamiento del homenaje suspendido funcionó como detonante de una ofensiva que terminó abarcando desde el manejo presupuestario hasta las regulaciones cotidianas de la Ciudad.