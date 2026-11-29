Juan Grabois reclamó la salida de Luis Caputo y Pablo Quirno con fuertes descalificaciones contra ambos funcionarios

El diputado de Unión por la Patria responsabilizó al ministro de Economía por el programa económico del Gobierno

El legislador denunció cierres de empresas, pérdida de empleos y dificultades para sostener la actividad productiva

Grabois cuestionó el traslado de las reservas de oro a Londres y reclamó su regreso al país

También denunció una reducción de 900.000 becas Progresar destinadas a estudiantes secundarios

Las críticas al canciller se vincularon con el deterioro diplomático entre la Argentina y Brasil por las declaraciones sobre el triunfo de Lula da Silva

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois protagonizó una de las intervenciones más confrontativas de la jornada parlamentaria del jueves 26 de noviembre, al dirigir fuertes descalificaciones contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. El dirigente reclamó la salida de ambos funcionarios de la administración de Javier Milei y los responsabilizó por las consecuencias económicas y sociales de las políticas oficiales.

Durante su exposición, el referente de Patria Grande apuntó especialmente contra Caputo, a quien atribuyó la responsabilidad intelectual del programa económico. Para expresar su rechazo a la gestión del ministro, utilizó términos particularmente duros y sostuvo que su desempeño representa uno de los principales problemas del actual esquema de Gobierno.

Grabois explicó que parte de sus cuestionamientos surgieron a partir de las críticas que Miguel Ángel Pichetto había formulado contra Quirno. El diputado de Encuentro Federal había calificado al canciller como un funcionario mediocre y limitado, además de reclamar que fuera convocado al Congreso para explicar sus declaraciones sobre las elecciones presidenciales de Brasil.

Al tomar esas expresiones como referencia, Grabois sostuvo que las objeciones al desempeño del titular de Relaciones Exteriores también debían extenderse al responsable de la política económica. En ese sentido, afirmó que Caputo era el autor intelectual de un plan que definió como inhumano y lanzó una serie de descalificaciones personales contra ambos ministros.

El legislador también recurrió a una metáfora para describir la distribución del poder dentro de la administración libertaria. Comparó al presidente Javier Milei con un personaje circense, ubicó a Caputo en el papel de administrador de los recursos y atribuyó a sectores económicos y externos la condición de propietarios del supuesto espectáculo. La comparación fue acompañada por una aclaración irónica sobre el personaje utilizado, al señalar que, al menos, este conseguía hacer reír a los chicos.

Más allá de los ataques dirigidos a los integrantes del gabinete, el diputado buscó vincular su cuestionamiento al programa económico con las dificultades que, según denunció, atraviesan distintos sectores de la sociedad. Para ello, mencionó situaciones cotidianas de familias de clase media y de barrios populares, y relacionó esas dificultades con el deterioro de las oportunidades educativas.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al financiamiento de las becas Progresar. Grabois afirmó que el esquema presupuestario contemplaba la eliminación de 900.000 beneficios destinados a estudiantes de escuelas secundarias y sostuvo que esa decisión perjudicaría las posibilidades de continuidad educativa de miles de jóvenes.

En su intervención también denunció el deterioro de la actividad productiva y responsabilizó al ministro de Economía por el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. Otro de los puntos que incorporó a sus críticas fue el manejo de las reservas de oro del país, al cuestionar su traslado a Londres y reclamar que esos activos regresen a la Argentina.

El dirigente atribuyó a la gestión económica una combinación de recesión, destrucción de empleo y dificultades para sostener el funcionamiento de las empresas. Esos argumentos fueron utilizados para reforzar su pedido de desplazamiento de Caputo, al que sumó la salida del canciller por el conflicto diplomático con Brasil.

La ofensiva de Grabois se produjo en medio de una discusión política más amplia por las declaraciones de Quirno sobre el proceso electoral brasileño. El ministro había manifestado que existieron situaciones durante los comicios que podían poner en duda determinados aspectos del resultado, pese a que el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva había sido reconocido por las autoridades electorales de ese país.

Pichetto consideró que esas expresiones profundizaron el distanciamiento entre Buenos Aires y Brasilia y las calificó como una muestra del deterioro de la política exterior argentina. Durante la jornada, intentó impulsar una interpelación al canciller, aunque su propuesta no consiguió la mayoría necesaria.

La controversia también tuvo repercusiones fuera del Congreso. La Cancillería brasileña retiró a su embajador de Buenos Aires y evalúa no invitar a Milei a la ceremonia de asunción del nuevo mandato de Lula, prevista para el 5 de enero de 2027.

Quirno respondió a los cuestionamientos de Pichetto mediante un mensaje en la red social X, en el que contrapuso a quienes, según su interpretación, defienden los intereses argentinos con aquellos que priorizan los de otros países. El diputado replicó que esa contestación confirmaba, a su entender, las deficiencias de la gestión diplomática y defendió la integración con Brasil y el fortalecimiento del Mercosur como componentes centrales de los intereses nacionales.

Al finalizar su exposición, Grabois volvió sobre su reclamo inicial y exigió que Caputo y Quirno abandonen sus respectivos cargos. De esa manera, las críticas al programa económico y el enfrentamiento diplomático con Brasil confluyeron en una misma ofensiva opositora contra dos integrantes centrales del gabinete nacional.