Los Pumas enfrentarán a Escocia por el séptimo puesto del Nations Championship, en el último compromiso del seleccionado argentino en la temporada. El encuentro se disputará desde las 10:10 (hora argentina) en el estadio Twickenham, en Londres, con el arbitraje del francés Pierre Brousset. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega a este partido después de finalizar en el cuarto lugar de la Conferencia Sur, con dos victorias, cuatro derrotas y 11 puntos. En el historial reciente, Argentina tiene como antecedente el enfrentamiento del 4 de julio en Córdoba, cuando cayó frente a Escocia por 47-38, en el debut de ambos seleccionados en el torneo.

En su última presentación, el conjunto nacional perdió 45-17 ante Francia en Saint-Denis. El encuentro estuvo marcado por dificultades disciplinarias, varias amonestaciones y la expulsión de Mayco Vivas.

Para el compromiso de cierre, Contepomi realizará seis modificaciones en la formación titular respecto del equipo que enfrentó a Francia. Los cambios responden a lesiones, suspensiones, cuestiones personales, compromisos de algunos jugadores con sus clubes y decisiones de rotación.

Una de las novedades estará en el banco de suplentes: Tobías Wade podría tener su debut con la camiseta de Los Pumas, si ingresa durante el encuentro.

Cómo formarán Los Pumas ante Escocia

La primera línea argentina estará integrada por Rodrigo Martínez, Julián Montoya y Francisco Moreno. En la segunda línea jugarán Guido Petti y Pedro Rubiolo, mientras que Juan Martín González, Joaquín Moro y Juan Martín Scelzo completarán el grupo de forwards.

En los backs estarán Gonzalo García, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

Formación de Los Pumas:

Primera línea: Rodrigo Martínez, Julián Montoya y Francisco Moreno.

Segunda línea: Guido Petti y Pedro Rubiolo.

Tercera línea: Juan Martín González, Joaquín Moro y Juan Martín Scelzo.

Medios: Gonzalo García y Tomás Albornoz.

Backs: Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

Suplentes: Facundo Bosch, Joel Sclavi, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Justo Piccardo y Tobías Wade.

Escocia también presentará cambios para el último partido del torneo

El seleccionado escocés terminó cuarto en la Conferencia Norte, con cuatro triunfos, dos derrotas y 20 puntos. Llega a este compromiso después de vencer a Japón con una formación alternativa.

Para el duelo ante Argentina, el entrenador decidió renovar buena parte del equipo y conservar solamente cuatro titulares de aquel encuentro: Darcy Graham, Rory Hutchinson, Jamie Dobie y Jonny Gray.

Además, Escocia recuperará a varios de sus principales referentes. Rory Darge será el capitán, Finn Russell ocupará el puesto de apertura, Huw Jones jugará como centro y Blair Kinghorn estará como fullback.

Formación de Escocia:

Primera línea: Rory Sutherland, Ewan Ashman y D’arcy Rae.

Segunda línea: Gregor Brown y Jonny Gray.

Tercera línea: Josh Bayliss, Rory Darge y Magnus Bradbury.

Medios: Jamie Dobie y Finn Russell.

Backs: Darcy Graham, Rory Hutchinson, Huw Jones, Kyle Steyn y Blair Kinghorn.

Suplentes: Seb Stephen, Nathan McBeth, Zander Fagerson, Max Williamson, Liam McConnell, Ollie Leatherbarrow, George Horne y Tom Jordan.

El historial entre Los Pumas y Escocia

El enfrentamiento en Twickenham tendrá un condimento especial: Argentina y Escocia llegan con un historial completamente igualado. Ambos seleccionados disputaron 24 partidos, con 12 victorias para cada uno.

Ese registro se pondrá nuevamente en juego en Londres, donde los dos equipos buscarán cerrar su participación en el Nations Championship con una victoria y quedarse con el séptimo puesto de la competencia.

Los Pumas vs. Escocia: horario, TV y datos del partido