Después de años de crecimiento y cambios en la ciudad, el Municipio abrió una instancia de diálogo para revisar el Código Urbano. La discusión es necesaria, pero también exige transparencia: las modificaciones deben beneficiar al conjunto de los rafaelinos y no convertirse en una herramienta para favorecer intereses particulares.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

El Municipio comenzó a analizar modificaciones al Código Urbano de Rafaela.

La reunión contó con representantes del CCIRR y profesionales de los colegios de Arquitectos e Ingenieros.

La actualización de las normas puede ser necesaria frente al crecimiento de la ciudad.

La discusión debe contemplar el interés general y no solamente las necesidades de determinados desarrolladores.

La transparencia será fundamental para evitar sospechas de modificaciones hechas a medida de proyectos particulares.

La ciudad no puede tener un Código Urbano a la carta

El Gobierno Municipal de Rafaela anunció que comenzó a trabajar en una revisión del Código Urbano vigente. La iniciativa, impulsada desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, incluyó una reunión encabezada por la subsecretaria María Emilia Vidal, con integrantes de la Comisión de Infraestructura del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Gabriel Mangarelli y profesionales de los colegios de Arquitectos e Ingenieros.

Según se informó, durante el encuentro se analizaron distintas disposiciones de la normativa y se acordó avanzar mediante una metodología de trabajo interdisciplinaria.

Hasta ahí, todo parece razonable. Una ciudad que crece necesita revisar sus normas, actualizar criterios y pensar cómo quiere desarrollarse en los próximos años. Nadie puede sostener seriamente que un Código Urbano deba permanecer inalterable mientras Rafaela cambia.

Pero hay una cuestión que no debería perderse de vista: las modificaciones tienen que ser para todos y no para unos pocos.

Es de esperar que este proceso no termine convirtiéndose en una simple fachada institucional para habilitar excepciones, flexibilizar determinadas exigencias o modificar indicadores urbanísticos que casualmente beneficien a alguien que tiene interés en construir un edificio, desarrollar un emprendimiento inmobiliario o impulsar un nuevo loteo.

No estamos afirmando que eso vaya a suceder. Estamos señalando que, precisamente para evitar cualquier sospecha, el procedimiento debe ser absolutamente transparente.

Si hay que modificar alturas, densidades, usos del suelo, indicadores de construcción o condiciones para nuevos desarrollos, las razones deben ser técnicas, generales y públicas. No pueden depender del nombre del propietario, de sus contactos o de la conveniencia económica de un proyecto determinado.

El Código Urbano no puede convertirse en un traje a medida.

Rafaela necesita reglas claras, previsibles y aplicables a todos por igual. Necesita que quienes invierten, construyen, compran terrenos o desarrollan emprendimientos conozcan las mismas condiciones y tengan las mismas oportunidades.

También sería importante que la discusión no quede limitada a un grupo reducido de instituciones y profesionales. El ordenamiento territorial afecta a toda la comunidad: vecinos, comerciantes, propietarios, constructores y futuros habitantes de los nuevos sectores de la ciudad.

La pregunta, entonces, no es solamente qué aspectos del Código Urbano quieren modificar, sino para qué, para quiénes y con qué criterios.

Si el objetivo es mejorar Rafaela, ordenar su crecimiento y facilitar inversiones que generen desarrollo, bienvenido sea. Pero si detrás de una reforma general aparece algún beneficio particular, estaremos frente a un problema que excede largamente una cuestión de urbanismo.

La ciudad es de todos. Sus normas también deben serlo. Y el crecimiento de Rafaela no puede quedar condicionado por los intereses inmobiliarios de unos pocos.