Ana Paula Dutil salió a desmentir las versiones que apuntaban a una posible reconciliación con Emanuel Ortega, su expareja y padre de dos de sus hijos. Luego de que algunas coincidencias en las redes sociales despertaran especulaciones sobre una segunda oportunidad, la exmodelo publicó un contundente mensaje para aclarar la situación y negar cualquier acercamiento sentimental con el músico.

“No es cierto lo que están diciendo. Emanuel es el padre de dos de mis hijos y vamos a ser familia para toda la vida. Exactamente igual es con Fernando, padre de mis hijos mayores. No existe nada más entre nosotros. Por favor, no inventen”, expresó.

Con estas palabras, Dutil buscó poner fin a los rumores y dejó en claro que el vínculo que mantiene con Ortega es exclusivamente familiar, más allá de la historia que compartieron durante tantos años.

Las coincidencias en redes sociales que despertaron rumores de reconciliación

Las versiones comenzaron a circular a partir de algunas publicaciones que ambos compartieron en sus cuentas de Instagram y que no pasaron inadvertidas para sus seguidores.

Una de las primeras señales fue una fotografía que Ana Paula publicó el 10 de noviembre, durante unos días de descanso en el campo. En una de las imágenes del carrusel se la podía ver recostada en una hamaca paraguaya bordó, rodeada de árboles, junto a una frase que llamó la atención: “Todo lo que el corazón nunca olvida”.

Días más tarde, los usuarios advirtieron que Emanuel Ortega había compartido una foto en esa misma hamaca, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Otro detalle que despertó comentarios fue la música elegida para acompañar sus publicaciones. Los dos recurrieron a canciones vinculadas a The Beatles: Dutil utilizó “Only You”, en la versión de Ringo Starr, mientras que el cantante eligió “Child of Nature”.

Además, algunos seguidores señalaron que las fotografías parecían haber sido tomadas en la residencia que la familia Ortega tiene en Luján, un lugar con un significado especial para el clan.

La historia de amor de Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega

Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega compartieron 20 años de relación y tuvieron dos hijos en común, India y Bautista. La pareja anunció su separación en 2020, aunque desde entonces conservó el vínculo familiar.

Por su parte, Emanuel estuvo en pareja con Julieta Prandi durante seis años y se casó con la modelo en 2020. Su reciente ruptura también volvió a ubicar al cantante en el centro de la atención mediática.

En ese contexto, las coincidencias en redes sociales con su expareja despertaron versiones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, Dutil fue contundente al desmentirlas y aclaró que, aunque los une una historia en común y sus hijos, no existe una relación sentimental entre ellos.