La iniciativa para incorporar contenidos curriculares obligatorios sobre educación financiera en las escuelas santafesinas quedó fuera de las prioridades de la Cámara de Senadores para finalizar el año.

El proyecto busca enseñar a los alumnos qué significa asumir una deuda y cuáles son las responsabilidades que implica, independientemente del tipo de crédito.

La propuesta comenzó a debatirse en marzo de 2025, a partir de un proyecto presentado por el senador Rodrigo Borla, al que luego se sumaron iniciativas de Ciro Seisas, Armando Traferri y Rubén Pirola.

El pasado jueves 26 de noviembre, la Cámara alta le otorgó una preferencia para una próxima sesión, lo que trasladó su tratamiento a 2027.

La iniciativa ya había obtenido aprobación en dos oportunidades: primero en el Senado y luego en Diputados, aunque con modificaciones durante su recorrido legislativo.

De esta manera, la discusión sobre la incorporación de educación financiera obligatoria en las aulas santafesinas deberá esperar hasta el próximo año.