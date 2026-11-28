Los argentinos compraron USD 3.020 millones en octubre, el segundo monto bruto más elevado de 2026, mientras que las ventas totalizaron USD 472 millones.

Las compras netas del mes alcanzaron USD 2.548 millones y se sumaron egresos netos por USD 784 millones en transferencias al exterior sin fines específicos.

Las adquisiciones brutas de 2026 acumulan USD 26.814 millones, por encima de los USD 26.392 millones registrados durante todo 2025.

Aproximadamente USD 1.100 millones se destinaron a gastos turísticos, importaciones y consumos con tarjetas, mientras que otros USD 1.100 millones incrementaron la posición de activos externos.

La cobertura neta de los privados mediante bonos dollar-linked y futuros habría superado los USD 17.000 millones, en un contexto de mayor demanda de protección cambiaria.

El Banco Central redujo su posición vendida en futuros a niveles cercanos a cero, lo que amplía su margen potencial de intervención hasta USD 15.000 millones.

La demanda de dólares de las personas físicas mantuvo un elevado nivel en octubre, en un contexto de incertidumbre cambiaria y creciente búsqueda de cobertura por parte de empresas e inversores. Las compras brutas alcanzaron los USD 3.020 millones, el segundo registro más alto de 2026, mientras que las ventas de divisas totalizaron USD 472 millones.

De acuerdo con los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cerca de 1,7 millones de personas compraron dólares durante octubre, frente a unas 812.000 que vendieron moneda extranjera. El saldo neto de esas operaciones fue de USD 2.548 millones. A ese movimiento se agregaron egresos netos por USD 784 millones correspondientes a transferencias al exterior sin fines específicos.

El volumen bruto de octubre superó en USD 124 millones al de septiembre, cuando las adquisiciones habían sumado USD 2.896 millones. El mayor registro del año se produjo en julio, con USD 3.319 millones.

Desde la flexibilización del cepo cambiario, en abril de 2025, las compras brutas de los ciudadanos acumularon USD 53.206 millones, mientras que las ventas alcanzaron USD 7.844 millones. El resultado neto de ese período se ubicó en USD 45.362 millones.

En los primeros diez meses de 2026, las adquisiciones sumaron USD 26.814 millones y ya superaron los USD 26.392 millones de todo 2025. La comparación está condicionada por el hecho de que las restricciones cambiarias se mantuvieron vigentes durante el primer trimestre del año pasado.

El promedio mensual de compras de personas físicas durante 2026 fue de USD 2.681,4 millones. Si ese ritmo se mantiene, el volumen anual podría superar los USD 32.176 millones.

En cuanto al destino de las divisas adquiridas en octubre, el BCRA estimó que unos USD 1.100 millones se utilizaron para cubrir gastos turísticos, pagos de importaciones y consumos con tarjetas. Otros USD 500 millones permanecieron depositados en bancos locales y aproximadamente USD 1.100 millones se destinaron a incrementar la posición de activos externos.

Los dólares que quedaron en el sistema financiero local disminuyeron USD 200 millones respecto del mes anterior y representaron el menor monto desde noviembre de 2025. En cambio, las divisas destinadas a activos externos aumentaron USD 300 millones y alcanzaron su nivel más elevado desde octubre del año pasado.

La demanda se sostuvo pese a que el tipo de cambio avanzó por debajo de la inflación durante los últimos meses. Noviembre mostró una dinámica diferente: el dólar aumentó casi 5%, por encima del 1,7% de inflación proyectado por los analistas privados consultados en el Relevamiento de Expectativas de Mercado.

La cercanía de las elecciones presidenciales de 2027 también introduce un factor de incertidumbre. Durante 2025, las compras de dólares alcanzaron un máximo de USD 5.130 millones en septiembre y se mantuvieron elevadas en octubre, con USD 4.731 millones. En noviembre, después de las elecciones legislativas, descendieron a USD 1.597 millones.

Crece la cobertura cambiaria

La ampliación de la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación estuvo acompañada por una mayor demanda de instrumentos financieros de cobertura. A diferencia de 2025, cuando el BCRA mantenía una posición vendida relevante en contratos de dólar futuro, el organismo redujo esa exposición hasta niveles cercanos a cero.

En ese escenario, la demanda se desplazó hacia los bonos dollar-linked, títulos vinculados con la evolución del dólar oficial que permiten a empresas e inversores compensar en pesos una eventual depreciación cambiaria sin comprar divisas en el mercado de contado.

La cobertura neta de los privados mediante bonos dollar-linked y futuros habría superado los USD 17.000 millones, por encima de lo observado en octubre de 2025. La diferencia es que el Tesoro concentra ahora la mayor parte de la posición vendida, dado que los títulos que ofrecen cobertura deberán ser atendidos por el fisco.

El desarme de la posición del Banco Central en futuros amplía, al mismo tiempo, su margen potencial de intervención hasta USD 15.000 millones si se intensifican las presiones sobre el mercado cambiario.