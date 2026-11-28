Passalacqua buscará un tercer mandato como gobernador de Misiones, esta vez con un sello político propio.

El Movimiento por lo que Viene será la estructura electoral con la que intentará sostener su proyecto.

El mandatario afirmó que la ruptura con Carlos Rovira es profunda e irreconciliable.

Las diferencias se profundizaron tras las elecciones de 2025 y los intentos de reorganización del oficialismo.

Passalacqua sostuvo que busca transformar un sistema de gobierno que considera cerrado y rígido.

La transparencia, el control de las cuentas públicas y una mayor apertura institucional serán los ejes de su propuesta.

Hugo Passalacqua decidió dar un paso decisivo en la reconfiguración del escenario político de Misiones: confirmó que será candidato a gobernador por el Movimiento por lo que Viene, el espacio que impulsa tras su distanciamiento definitivo del Frente Renovador de la Concordia. El anuncio, difundido mediante un video en redes sociales durante las primeras horas del viernes, formalizó una candidatura que se anticipaba desde hacía meses y abrió una nueva etapa en la disputa por el poder provincial.

El mandatario buscará llegar por tercera vez a la gobernación, aunque será la primera ocasión en la que competirá con una estructura política propia. Ya había ejercido el cargo entre 2015 y 2019 y volvió a ocuparlo para el actual período. En ambas oportunidades anteriores lo hizo bajo el sello del Frente Renovador de la Concordia, el espacio que condujo la política misionera durante buena parte de las últimas dos décadas.

La novedad no se limita a la decisión electoral. El lanzamiento de su candidatura representa también la confirmación pública de una fractura con Carlos Rovira, fundador y principal referente del oficialismo provincial, quien durante años conservó una influencia determinante sobre las decisiones políticas, incluso cuando no ocupaba formalmente la gobernación.

Passalacqua dedicó una parte importante de su mensaje a despejar las dudas sobre el alcance de esa ruptura. Reconoció que existen sectores que todavía ponen en cuestión el distanciamiento, pero sostuvo que la separación es profunda y que no existe posibilidad de recomponer el vínculo político. La definió como una decisión tomada sin resentimiento, aunque con la convicción de que era necesario modificar el funcionamiento del poder en la provincia.

El quiebre tiene antecedentes en el deterioro de la estructura que durante años permitió al Frente Renovador mantener una posición dominante. El esquema había combinado gobernadores encargados de la administración cotidiana con Rovira como principal conductor de las definiciones políticas. Esa organización permitió a Misiones sostener una estrategia propia frente a los partidos nacionales y mantener vínculos con distintos gobiernos de la Casa Rosada, independientemente de su orientación.

Sin embargo, el resultado adverso de las elecciones de 2025 aceleró las diferencias internas. La intención de impulsar una renovación dirigencial con referentes jóvenes vinculados al entorno familiar de Rovira y los movimientos para desplazar a Passalacqua mientras atravesaba un problema de salud alteraron los equilibrios dentro del oficialismo. La posibilidad de reemplazarlo por el vicegobernador Lucas Romero también profundizó las tensiones.

El regreso del mandatario a sus funciones terminó de modificar el escenario. La reorganización partidaria impulsada por Rovira y el realineamiento de dirigentes e intendentes tradicionales contribuyeron al derrumbe de una estructura que hasta entonces había funcionado como eje del poder provincial.

En su explicación, Passalacqua planteó que su decisión no surgió de una ambición electoral ni de la búsqueda de un nuevo cargo. Aseguró que comenzó a cuestionar un sistema político que consideraba cada vez más cerrado y rígido, y que esas reflexiones lo llevaron a promover cambios en la administración y en los mecanismos de conducción.

También destacó que durante los últimos cinco meses modificó aspectos del funcionamiento gubernamental y reemplazó a funcionarios que no acompañaron su nueva orientación. Esos movimientos fueron presentados como señales concretas de una transformación que pretende profundizar si obtiene un nuevo mandato.

El Movimiento por lo que Viene aparece así como la herramienta política para sostener ese proceso. Passalacqua explicó que el nombre representa una dinámica de cambios que ya comenzó, pero que todavía requiere continuidad. Entre sus principales objetivos mencionó una mayor transparencia, controles más estrictos sobre las cuentas públicas y una administración dispuesta a escuchar cuestionamientos y corregir decisiones.

La intención, según expuso, es dejar atrás un modelo de gobierno concentrado y avanzar hacia una gestión más abierta, con mayor participación y cercanía con la sociedad. En ese planteo también buscó diferenciar su proyecto del esquema político del que formó parte durante años.

La comunicación de la candidatura tuvo, además, un cambio de estrategia. Inicialmente se había previsto realizar el anuncio durante un acto institucional en Concepción, pero esa alternativa fue descartada para evitar que una actividad de gobierno se confundiera con una presentación partidaria. Después se evaluó publicar el video el jueves por la tarde, aunque finalmente se optó por hacerlo el viernes a primera hora.

Con la confirmación de su postulación, Passalacqua puso en marcha una nueva etapa de la política misionera. La elección tendrá como uno de sus principales interrogantes el alcance de la ruptura con Rovira y la capacidad del Gobernador para construir una fuerza propia después de haber integrado durante dos décadas el espacio que ahora busca dejar atrás.