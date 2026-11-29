La Municipalidad de Rafaela abrirá el próximo martes 1 de diciembre la inscripción para el programa de becas estudiantiles correspondiente al ciclo lectivo 2027.

Así lo anunció Norma Becchio en diálogo con el móvil de Minuto Rafaela, desde el Complejo Cultural del Viejo Mercado.

La convocatoria estará destinada tanto a quienes comenzarán sus estudios el próximo año como a aquellos estudiantes que ya se encuentran cursando una carrera universitaria o terciaria. También contempla a estudiantes de escuelas agrotécnicas.

“A partir del primero de diciembre abrimos la inscripción para las becas universitarias, terciarias y de las escuelas agrotécnicas”, anunció Vecchio.

Cómo realizar la inscripción

El procedimiento se desarrollará en dos etapas:

Inscripción virtual a través de la página oficial de la Municipalidad de Rafaela, ingresando al apartado Ciudad Universitaria y seleccionando la sección Becas.

Presentación de la documentación correspondiente en la Secretaría de Educación y Cultura durante el mes de diciembre.

“La inscripción tiene dos pasos. Primero es en forma online y luego tienen que traer durante el mes de diciembre la documentación a la secretaría”, explicó.

Desde el área municipal invitaron a los estudiantes interesados a ingresar al sitio web del municipio a partir del 1 de diciembre para conocer los detalles de la convocatoria e iniciar el trámite correspondiente.

La iniciativa busca acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes y contribuir a la continuidad de su formación académica.