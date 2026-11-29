Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 tras vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada en el Estadio Centenario de Montevideo. El conjunto brasileño se quedó con el máximo trofeo del fútbol sudamericano gracias a un gol de Ramón Sosa, quien apareció a los seis minutos del segundo tiempo para sellar la victoria.

Luego de una primera mitad pareja y con escasas situaciones de peligro, el equipo dirigido por Abel Ferreira encontró la ventaja en una de las primeras llegadas del complemento. Arthur Gabriel, que había ingresado en el entretiempo, envió un centro al área que Jhon Arias conectó de cabeza para asistir a Sosa. El delantero apareció sin marca y definió ante Fernando Muslera para establecer el 1-0.

Estudiantes sintió el impacto del gol, pero no renunció a buscar el empate. El Pincha adelantó sus líneas y generó algunas oportunidades para cambiar el resultado. Una de las más destacadas llegó a través de una chilena de Guido Carrillo, que obligó al arquero Carlos Miguel a intervenir con una gran atajada y convertirse en una de las figuras del encuentro.

En los minutos finales, Palmeiras logró sostener la diferencia y resistió los últimos intentos del conjunto argentino hasta el pitazo final. Con esta victoria, el Verdao sumó su cuarta Copa Libertadores, luego de sus consagraciones en 1999, 2020 y 2021, y volvió a celebrar en lo más alto del fútbol continental.