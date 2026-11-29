River venció 1-0 a Instituto en Alta Córdoba y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura. Gonzalo Montiel marcó el único gol de la noche, en un encuentro en el que el Millonario generó varias oportunidades para ampliar la diferencia, pero terminó sufriendo más de lo esperado tras fallar dos penales.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio consiguió la ventaja a los 13 minutos del primer tiempo. Santiago Espíndola sacó un remate desde afuera del área, Marcos Ledesma no logró controlar la pelota y dejó un rebote que Montiel aprovechó dentro del área para empujarla al fondo de la red.

Con el resultado a su favor, River tuvo la posibilidad de aumentar la diferencia poco después. Nazareno Arasa sancionó un penal por una mano de Leonel Mosevich y Sebastián Driussi se encargó de la ejecución. Sin embargo, su remate dio en el palo y el marcador permaneció 1-0. El delantero, que ya había contado con otra ocasión clara al comienzo del partido, fue reemplazado en el entretiempo por una molestia en un tobillo.

En la segunda mitad, el conjunto de Núñez volvió a tener una oportunidad desde los doce pasos. Esta vez, Marcos Ledesma derribó a Tomás Galván dentro del área y el árbitro señaló nuevamente el penal. Thiago Almada asumió la responsabilidad, pero el arquero de Instituto adivinó la dirección del remate y evitó el segundo gol con una atajada con las piernas.

A pesar de las dos ejecuciones fallidas, River consiguió mantener la ventaja hasta el final y selló su pase a la siguiente instancia. En las semifinales del Torneo Clausura se medirá con Independiente, que viene de eliminar a Vélez en la definición por penales, con el objetivo de alcanzar la final del campeonato.