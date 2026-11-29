Después de más de cinco décadas de actividad dentro del Poder Judicial de Santa Fe, Rafael Gutiérrez se prepara para dejar una de las etapas más extensas de su carrera institucional. El magistrado, que durante 26 años integró la Corte Suprema de Justicia provincial y actualmente se desempeña como su presidente, atraviesa el final de un ciclo marcado por importantes transformaciones en la Justicia santafesina.

Su recorrido comenzó en los tribunales de Vera y, con el paso de los años, llegó hasta el máximo órgano judicial de la provincia. En ese camino construyó una extensa trayectoria vinculada al funcionamiento de las instituciones, la defensa de la independencia judicial y las demandas estructurales del sistema.

En una entrevista realizada en el Salón de Acuerdos de la Corte, Gutiérrez repasó distintos momentos de su carrera, recordó los cambios que atravesó el Poder Judicial y expresó su preocupación por el presente y el futuro de las instituciones.

Uno de los ejes centrales de su reflexión estuvo puesto en la necesidad de preservar la calidad institucional y garantizar el respeto por la división de poderes, aspectos que considera fundamentales para el funcionamiento democrático.

Al referirse a su próxima salida de la Corte, el magistrado reconoció que el reconocimiento recibido durante estos últimos días superó sus expectativas. También destacó el vínculo construido a lo largo de los años con distintas generaciones de trabajadores y familias relacionadas con la actividad judicial.

Según recordó, durante su trayectoria tuvo la oportunidad de compartir el ámbito laboral con padres, abuelos, hijos y nietos, una experiencia que refleja la continuidad generacional dentro de la estructura judicial.

Gutiérrez también hizo hincapié en que su compromiso con la Justicia no estuvo limitado a las cuestiones estrictamente jurídicas. A lo largo de su paso por la institución, sostuvo que procuró defender su independencia y reclamar mejores condiciones de infraestructura y salarios para quienes forman parte del sistema.

Con su salida, se cierra una etapa de 52 años de actividad en el Poder Judicial santafesino y 26 años en el máximo tribunal provincial. Un recorrido que deja como balance una extensa participación en la vida institucional de Santa Fe y abre un nuevo capítulo para la conducción de la Corte Suprema.