Por Carlos Zimerman

La ciudad tiene industria, talento, universidades, capacidad empresarial y una ubicación estratégica. Lo que necesita es una dirigencia capaz de pensar en grande, dejar de lado los egoísmos y animarse a construir un proyecto que trascienda los límites de una gestión municipal. El futuro está en la industria del conocimiento y Rafaela tiene condiciones para ser protagonista.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Rafaela tiene condiciones industriales, educativas y empresariales para desarrollar un polo tecnológico de alcance nacional.

El modelo de Silicon Valley demuestra que la innovación puede transformar por completo la economía de una región.

La industria del conocimiento debe convertirse en una política estratégica de largo plazo.

El principal desafío es superar los egoísmos, las mezquindades y las diferencias políticas.

Rafaela necesita dirigentes que se animen a pensar en grande y que entiendan que el desarrollo no tiene dueño.

El desarrollo no tiene que tener límites

¿Quién dijo que Rafaela no puede tener su propio Silicon Valley? ¿Quién estableció que los grandes centros tecnológicos tienen que estar necesariamente en Buenos Aires, Córdoba, Rosario o en algún lugar del mundo y que una ciudad del interior debe conformarse con mirar desde afuera?

Nadie. No existe ninguna razón que impida que Rafaela se convierta en uno de los principales polos de innovación, tecnología e industria del conocimiento de la Argentina.

Lo que hace falta no es un milagro. Tampoco una idea imposible. Hace falta visión estratégica, planificación, inversión, articulación entre el sector público y privado y, fundamentalmente, dirigentes capaces de mirar más allá de sus propios intereses.

Rafaela tiene mucho de lo que necesita un proyecto de estas características. Tiene una tradición industrial extraordinaria, empresarios que conocen el valor de producir, instituciones educativas, profesionales, jóvenes con capacidad, una cultura emprendedora y una ubicación geográfica que la conecta con una región económicamente dinámica.

Tiene, además, algo que no se compra: una identidad vinculada al trabajo, la producción y el esfuerzo.

Entonces, ¿por qué no dar el salto?

No se trata de copiar, sino de crear algo propio

Cuando se habla de Silicon Valley, inmediatamente aparecen nombres como Google, Apple, Intel, Meta y cientos de compañías que cambiaron la historia de la humanidad. Pero hay algo que muchas veces se olvida: detrás de ese fenómeno hubo universidades, empresarios, investigadores, inversiones, financiamiento y, sobre todo, una cultura que se animó a romper los límites de lo conocido.

Silicon Valley no nació de un día para otro. Se construyó mediante la articulación entre el conocimiento académico, el capital privado, la investigación científica y el espíritu emprendedor. Ese es el modelo que Rafaela debería estudiar y adaptar a su propia realidad.

¿Y qué nos falta para comenzar?

Podríamos empezar por reunir a la Universidad Nacional de Rafaela, la UTN, el ITEC, las empresas tecnológicas, los industriales, los empresarios, los inversores y las instituciones de la ciudad. No para organizar otra mesa de reuniones que termine en una fotografía, sino para poner en marcha un proyecto concreto, con objetivos, plazos y resultados medibles.

Hay que crear un verdadero distrito de innovación, donde puedan instalarse empresas tecnológicas, incubadoras de emprendimientos, laboratorios de investigación, centros de inteligencia artificial, desarrollo de software, robótica, biotecnología, automatización industrial y nuevas tecnologías aplicadas a la producción.

Hay que atraer inversiones, facilitar la radicación de empresas, generar incentivos, conectar a los estudiantes con el mundo laboral y conseguir que los jóvenes talentos encuentren en Rafaela oportunidades para desarrollar sus proyectos sin tener que emigrar.

La ciudad ya cuenta con antecedentes importantes. El CONICET tiene presencia en Rafaela, existe una red de instituciones científicas y tecnológicas y hay experiencias empresariales vinculadas a la innovación. No estamos hablando de empezar desde cero.

El problema no es la falta de oportunidades

Rafaela tiene aproximadamente 500 industrias, una matriz productiva diversificada y unas 350 instituciones articuladas. Cuenta con universidades y una tradición empresarial que pocas ciudades de su tamaño pueden exhibir.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué no podemos aspirar a mucho más?

¿Por qué conformarnos con administrar lo que existe cuando tenemos la posibilidad de construir lo que todavía no existe?

El problema de muchas ciudades argentinas es que sus dirigentes terminan atrapados en la coyuntura, en las discusiones menores, en las disputas personales y en la necesidad de mostrar resultados inmediatos. Se pierde tiempo discutiendo pequeñas diferencias mientras el mundo avanza a una velocidad extraordinaria.

Hay que dejar de pensar en la próxima elección y empezar a pensar en los próximos treinta años.

Un proyecto de esta magnitud no puede pertenecer a un intendente, a un partido político, a una institución o a un grupo empresario. Tiene que ser un proyecto de ciudad. Tiene que sobrevivir a los cambios de gobierno y convertirse en una verdadera política de desarrollo.

El populismo nunca construye grandeza

Hay una cuestión cultural que tampoco podemos ignorar.

El populismo, en cualquiera de sus expresiones, suele ofrecer respuestas inmediatas, repartir expectativas y convertir la igualdad en una excusa para desconfiar del éxito ajeno. Su lógica termina siendo nivelar para abajo, en lugar de crear las condiciones para que todos puedan crecer.

Una sociedad no progresa haciendo que todos tengan menos diferencias porque los que producen y emprenden encuentran obstáculos. Progresa generando oportunidades, premiando el esfuerzo, estimulando la inversión y permitiendo que quienes tienen ideas puedan convertirlas en empresas y empleos.

Rafaela necesita exactamente lo contrario de la resignación. Necesita ambición productiva, libertad para emprender, educación de calidad, inversión y una dirigencia que comprenda que el progreso de un empresario, de una empresa tecnológica o de un emprendedor también puede significar progreso para miles de familias.

No hay que tenerle miedo a la grandeza. Hay que tenerle miedo a la mediocridad.

Una oportunidad que no podemos dejar pasar

Imaginemos por un momento una Rafaela dentro de veinte años con cientos de empresas tecnológicas, miles de empleos calificados, jóvenes profesionales que llegan desde otras provincias, inversiones internacionales, centros de investigación y emprendimientos que exportan conocimiento a todo el mundo.

Imaginemos que una empresa nacida en Rafaela desarrolla una tecnología utilizada en Europa, Estados Unidos o Asia. Que nuestros estudiantes puedan trabajar en proyectos internacionales sin abandonar su ciudad. Que la industria tradicional se transforme mediante inteligencia artificial, robótica y automatización. Que el conocimiento sea una de las principales fuentes de riqueza de la región.

¿Es una fantasía? No. Es un objetivo ambicioso, pero tiene fundamentos reales.

Y para conseguirlo hacen falta dirigentes que no tengan miedo de convocar a quienes piensan distinto, que no se sientan amenazados por el éxito de otros y que no confundan el liderazgo con el protagonismo personal.

La grandeza de un dirigente no se mide por cuántas cosas llevan su nombre, sino por lo que deja construido para las generaciones que vienen.

Rafaela tiene todo para dar ese salto. Tiene historia, industria, educación, empresarios, instituciones y recursos humanos. Lo que necesita es una conducción con visión estratégica, generosidad y capacidad para poner los intereses de la ciudad por encima de cualquier egoísmo.

No necesitamos dirigentes que administren la pequeñez. Necesitamos dirigentes que se animen a construir grandeza.

Porque Rafaela no tiene por qué resignarse a ser una ciudad industrial más del interior argentino.

Puede convertirse en una capital de la innovación, la tecnología y el conocimiento. Y esa posibilidad depende, en buena medida, de que quienes tienen responsabilidades de conducción estén a la altura del desafío.

El futuro no se espera. Se construye. Y es hora de empezar a construirlo en grande.