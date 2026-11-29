Luego de completar las tres sesiones de entrenamientos libres, la actividad de la Fórmula 1 tuvo este sábado uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación del Gran Premio de Qatar, en el exigente circuito de Lusail.

Franco Colapinto y el resto de los pilotos salieron a pista para definir sus posiciones de largada para la carrera del domingo. Sin embargo, el argentino no consiguió encontrar el ritmo necesario para avanzar a la última instancia y quedó eliminado en la Q2, por lo que largará desde el 14.º puesto. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, tampoco pudo acceder a la Q3 y comenzará la carrera desde la 12.ª posición.

En la lucha por la pole position, Mercedes volvió a mostrar su superioridad y se quedó con los dos primeros lugares. George Russell consiguió el mejor tiempo y partirá desde la primera posición, mientras que su compañero, Kimi Antonelli, lo acompañará desde el segundo puesto. Lando Norris, con su McLaren, completó los tres primeros lugares y largará tercero.

Q1: Colapinto avanzó con lo justo

La primera tanda de clasificación comenzó con los equipos que, en principio, llegaban con mayores dificultades de rendimiento. Los Haas, Cadillac y Aston Martin fueron algunos de los primeros en salir a pista. También se sumaron las Ferrari, que no lograron encontrar regularidad durante los últimos fines de semana.

Cuando restaban aproximadamente diez minutos para el cierre de la Q1, llegó el turno de las principales escuderías y de los dos Alpine, que salieron a buscar sus primeros registros.

Pierre Gasly marcó un tiempo de 1:24.427, mientras que Colapinto quedó muy cerca de su compañero con una vuelta de 1:24.544. Finalmente, el francés consiguió avanzar en la décima posición, mientras que el argentino pasó de ronda con lo justo, al finalizar 16.º y quedar al borde de la eliminación.

Q2: los Alpine no lograron avanzar

La segunda tanda comenzó con varios minutos de espera. La mayoría de los equipos optó por retrasar la salida de sus pilotos hasta los últimos diez minutos, una estrategia pensada para preservar los neumáticos y administrar los compuestos disponibles de cara a la carrera del domingo.

En esta instancia, Colapinto no consiguió mejorar lo suficiente para meterse entre los diez mejores. El argentino registró un tiempo de 1:24.511, una marca que no alcanzó para superar el corte clasificatorio.

De esta manera, los dos Alpine quedaron eliminados en la Q2. Gasly terminó en la 12.ª posición y Colapinto ocupó el 14.º lugar, por lo que ambos deberán largar desde la mitad de la parrilla.

Q3: Russell se quedó con la pole position

La última instancia de la clasificación tuvo como protagonistas a los pilotos que pelearon por los primeros puestos de largada. En una sesión marcada por la búsqueda de los mejores tiempos y el uso de neumáticos nuevos, Mercedes volvió a imponer condiciones.

George Russell consiguió la pole position del Gran Premio de Qatar y se aseguró el primer lugar de la grilla para la carrera del domingo. Su compañero, Kimi Antonelli, completó el 1-2 de la escudería alemana al finalizar segundo.

Por detrás, Lando Norris ubicó a su McLaren en la tercera posición. Oscar Piastri terminó cuarto, mientras que Isack Hadjar completó los cinco primeros lugares.

Cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Qatar

El fin de semana de Franco Colapinto en Lusail estuvo marcado por las dificultades para encontrar el rendimiento adecuado de su Alpine. Después de un viernes complicado, el argentino tampoco consiguió dar el salto esperado durante la tercera y última sesión de entrenamientos libres.

En el último ensayo, el pilarense llegó a ubicarse momentáneamente en la primera posición de la tabla, cuando todavía no habían salido a pista varios de los principales candidatos. En ese momento registraba un tiempo de 1:25.478. Sin embargo, a medida que avanzó la sesión y los equipos más competitivos comenzaron a marcar sus vueltas rápidas, perdió posiciones.

Finalmente, Colapinto terminó 16.º con un registro de 1:24.300, a más de dos segundos de la referencia. Su compañero Pierre Gasly finalizó 13.º, mientras que Mercedes volvió a destacarse con un 1-2 de Kimi Antonelli y George Russell.

Con estos resultados, Alpine deberá analizar los datos recopilados durante las prácticas y la clasificación para intentar mejorar el comportamiento del monoplaza. Las dificultades en la puesta a punto, especialmente en el tren delantero, condicionaron el rendimiento del equipo durante el fin de semana.

Colapinto tendrá ahora el desafío de remontar posiciones en la carrera del domingo, en un circuito exigente como Lusail y con el objetivo de aprovechar cualquier oportunidad para acercarse a la zona de puntos.