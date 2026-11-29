Patricia Bullrich defendió la continuidad del proyecto político de Javier Milei.

La senadora reivindicó su autonomía dentro de La Libertad Avanza y rechazó las interpretaciones que la ubican bajo una conducción verticalista.

Negó que Karina Milei le haya pedido que desista de una eventual candidatura presidencial.

Defendió la suspensión de las PASO y sostuvo que los partidos deberán encontrar mecanismos propios para ordenar sus candidaturas.

Planteó que el programa económico debe extender sus beneficios a las pymes, los comercios y la industria.

Afirmó que lleva propuestas para reducir la carga impositiva de esos sectores ante Javier Milei y Luis Caputo.

La discusión sobre el futuro electoral del oficialismo volvió a quedar expuesta a partir de las declaraciones de Patricia Bullrich, quien defendió la continuidad del proyecto político encabezado por Javier Milei, pero evitó comprometerse de manera directa con una eventual candidatura presidencial del actual mandatario en 2027. La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza ratificó su pertenencia al espacio, aunque dejó en claro que no considera que esa participación implique resignar sus propias posiciones o aspiraciones.

Durante una entrevista, Bullrich sostuvo que el oficialismo debe concentrar sus esfuerzos en garantizar la continuidad del programa político y económico. Sin embargo, cuando le preguntaron si acompañaría personalmente una nueva postulación de Milei o si podría competir por su cuenta, eligió responder en términos generales y no confirmó su respaldo electoral.

La dirigente explicó que se considera parte de un proyecto que necesita consolidarse y planteó que todos sus integrantes deben contribuir para alcanzar ese objetivo. Pero evitó que sus palabras fueran interpretadas como una definición anticipada sobre su futuro. Ante la insistencia, reivindicó su derecho a expresarse sin quedar condicionada por las lecturas que puedan hacerse de sus declaraciones.

La respuesta volvió a poner en primer plano una cuestión que atraviesa al oficialismo: el lugar que ocupará Bullrich en la construcción política de los próximos años. La senadora ya había manifestado públicamente que cuenta con condiciones para aspirar a la Presidencia, por lo que su falta de una definición explícita sobre la reelección de Milei mantiene abierta la discusión sobre sus planes para 2027.

Otro de los aspectos abordados fue la relación con Karina Milei y las versiones sobre una supuesta intervención de la secretaria general de la Presidencia para que Bullrich desistiera de una eventual candidatura. La jefa del bloque libertario negó que hubiera recibido un pedido de esas características y respondió que no podía solicitarle que abandonara una postulación a la que, según aclaró, nunca se había incorporado formalmente.

Más allá de esa desmentida, Bullrich aprovechó para marcar diferencias con las interpretaciones sobre el funcionamiento interno de La Libertad Avanza. Rechazó la idea de que su pertenencia al espacio implique aceptar un esquema vertical de conducción y sostuvo que nunca se sintió identificada con la subordinación política.

En cambio, definió su participación como la de una socia en un proceso de transformación. También recordó que el propio Milei utilizó esa caracterización para describir el vínculo entre ambos. Según su planteo, los electorados que confluyeron para respaldar el proyecto oficialista deben permanecer unidos y complementarse para sostener el rumbo político.

La discusión sobre las reglas electorales también ocupó parte de la entrevista. Bullrich defendió la suspensión de las PASO previstas para 2027 y rechazó que esa decisión tenga como único propósito facilitar una eventual reelección presidencial. Entre sus argumentos mencionó el costo que representan las primarias para el Estado, el tiempo que demanda su organización y las dificultades que generan para la gestión gubernamental y la competencia interna de los partidos.

En particular, consideró que el peronismo tendrá incentivos para encontrar mecanismos propios de ordenamiento de sus candidaturas, en función de su objetivo de regresar al poder. Desde su perspectiva, la eliminación de las primarias no necesariamente derivaría en una fragmentación opositora, ya que las distintas fuerzas deberán resolver cómo competir y organizar sus liderazgos.

En materia económica, la senadora planteó la necesidad de ampliar el alcance de las políticas oficiales hacia sectores que enfrentan mayores dificultades para sostener su actividad. Si bien destacó los instrumentos destinados a las grandes inversiones, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la iniciativa conocida como SuperRIGI, advirtió que las pequeñas y medianas empresas, los comercios y la industria también necesitan medidas específicas.

Bullrich señaló que esos sectores todavía soportan una carga impositiva que condiciona sus posibilidades de crecimiento y de generación de empleo. En ese sentido, afirmó que lleva propuestas al ministro de Economía, Luis Caputo, y al Presidente, además de plantearlas en las reuniones políticas del oficialismo.

Su planteo apunta a reducir gradualmente los costos que enfrentan las empresas de menor escala para desarrollar sus actividades. La senadora sostuvo que el programa económico debe contemplar tanto a los grandes inversores como a quienes sostienen buena parte del entramado comercial e industrial.

De esta manera, Bullrich combinó su respaldo a la continuidad del proyecto de Milei con una reivindicación de su autonomía política y una agenda de propuestas económicas propias. Sin confirmar si acompañará una nueva candidatura presidencial o si buscará competir en 2027, dejó abierta una discusión que seguirá formando parte de la organización interna del oficialismo.