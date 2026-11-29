El consumo masivo cayó 7,5% interanual durante septiembre y octubre, profundizando la contracción de los meses anteriores.

La facturación creció 16,9%, pero quedó por debajo del aumento del 27,3% registrado en los precios promedio.

Las bebidas encabezaron las bajas con un retroceso del 13,8%, mientras que alimentos y productos de cuidado personal también disminuyeron.

Kioscos, minimercados y comercios tradicionales registraron las mayores caídas entre los canales relevados.

El volumen acumulado de la canasta hasta octubre quedó 1,8% por debajo del mismo período de 2025.

La inflación, la evolución desigual de los salarios y la debilidad de la actividad económica conforman un escenario adverso para la recuperación del consumo.

La pérdida de poder adquisitivo y la presión de los precios volvieron a reflejarse en las compras cotidianas. Durante septiembre y octubre, el volumen de ventas de productos de consumo masivo cayó 7,5% interanual, con retrocesos en todas las categorías y canales comerciales relevados. La contracción se aceleró respecto de los meses anteriores y dejó en evidencia las dificultades de los hogares para sostener sus niveles habituales de consumo.

Aunque la facturación del sector mostró un incremento en pesos, esa mejora quedó por debajo del aumento de los precios. Los ingresos comerciales crecieron 16,9% en el bimestre, mientras que el precio promedio ponderado de la canasta avanzó 27,3%. La diferencia entre ambas variables explica que el mayor movimiento de dinero no se haya traducido en más productos vendidos, sino que convivió con una reducción significativa de las cantidades adquiridas.

El comportamiento de las distintas familias de productos mostró que las bebidas fueron las más afectadas. Ese rubro registró una caída interanual del 13,8%, con un descenso del 14,5% en las alcohólicas y del 13,6% en las no alcohólicas. Los jugos concentrados, las aguas saborizadas y las gaseosas estuvieron entre las categorías que más contribuyeron al resultado negativo, junto con las cervezas y otras bebidas.

Los alimentos tuvieron una contracción más moderada, aunque también generalizada. El volumen comercializado disminuyó 3,2%, con una baja del 2,6% en los productos básicos y del 5% en los no básicos. Las golosinas, por su parte, retrocedieron 0,5%.

Dentro de ese universo hubo comportamientos diferentes. Los alimentos infantiles, las sopas, las bolsas para horno, las leches en polvo y las harinas mostraron mayor resistencia frente al deterioro de las ventas. En cambio, las galletitas de cereales, los postres, las gelatinas, las leches vegetales y los productos destinados a preparar helados estuvieron entre los que registraron los desempeños más desfavorables.

También se redujo la demanda de artículos vinculados con el cuidado personal y el mantenimiento del hogar. El conjunto de ese segmento cayó 5% interanual. La cosmética y los productos de tocador retrocedieron 4,9%, mientras que los artículos de limpieza para el hogar y la ropa registraron una disminución del 5,3%.

La retracción alcanzó a todos los canales comerciales. Los kioscos y minimercados encabezaron las bajas, con una caída del 12,3%, seguidos por los comercios tradicionales, que perdieron 11,3%. Las cadenas de autoservicio retrocedieron 4,8%, las farmacias y perfumerías disminuyeron 0,9% y los autoservicios independientes registraron una baja del 0,3%. Ninguno consiguió superar durante el bimestre el volumen comercializado en el mismo período del año anterior.

La evolución acumulada hasta octubre presenta algunas diferencias. Los autoservicios independientes consiguieron un crecimiento del 3,5%, mientras que las cadenas de autoservicio retrocedieron 3,4%. Los kioscos y minimercados cayeron 3,3%, los comercios tradicionales disminuyeron 1,7% y las farmacias y perfumerías perdieron 1,3%.

Las estadísticas oficiales también aportaron señales de debilidad. Según los datos del INDEC correspondientes a septiembre, las ventas reales de los supermercados bajaron 3% interanual y acumularon una contracción del 2,9% entre enero y septiembre. En los autoservicios mayoristas, en cambio, se observó una suba interanual del 1%, aunque las ventas disminuyeron 0,5% respecto de agosto.

La secuencia de los últimos meses permite advertir que el deterioro no fue repentino. La canasta todavía mostraba un crecimiento interanual del 3,4% en septiembre-octubre de 2025, pero esa evolución se fue debilitando hasta llegar a cero en marzo-abril de este año. A partir de abril-mayo comenzaron las variaciones negativas, que se profundizaron progresivamente hasta alcanzar el 5,8% en agosto-septiembre y el 7,5% en el último período relevado.

En el acumulado de 2026 hasta octubre, el volumen de consumo quedó 1,8% por debajo del registrado en igual tramo del año anterior. La caída más pronunciada se concentró en los meses recientes y refleja el agravamiento de una tendencia que ya lleva varios meses.

El contexto de precios e ingresos ayuda a dimensionar las dificultades. En octubre, la inflación fue del 2,2% mensual, acumuló 26,3% en el año y alcanzó el 33,1% interanual. Las canastas básicas del Gran Buenos Aires también registraron aumentos: la alimentaria subió 3,1% en el mes y 39,9% frente a octubre de 2025, mientras que la canasta total avanzó 3,5% mensual y 39,2% interanual.

Los salarios, por su parte, mostraron una evolución desigual. En septiembre, el índice general aumentó 1,3%, por debajo de la inflación mensual del 1,9%. Los ingresos del sector privado registrado crecieron 1,9% y los del sector público, 1,8%, mientras que los correspondientes al sector privado no registrado disminuyeron 0,8%.

La actividad económica también exhibió resultados dispares. El Producto Interno Bruto creció 2% interanual en el segundo trimestre, pero cayó 0,6% frente a los primeros tres meses del año. En ese mismo período, el consumo privado avanzó 0,4% interanual, aunque retrocedió 2,4% en la comparación trimestral. El indicador mensual de actividad económica registró posteriormente una baja interanual del 1,2%, pese a una recuperación del 1,1% respecto de agosto en la medición desestacionalizada.

La combinación de estos indicadores configura un escenario en el que la recuperación de algunos sectores no alcanza para revertir las dificultades que atraviesa el consumo cotidiano. La caída de las cantidades vendidas, extendida a todas las categorías y canales, confirma que los hogares continúan ajustando sus compras frente a precios que avanzan más rápido que los ingresos.