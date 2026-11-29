La Navidad ya se vive en la casa de Valu Cervantes y Enzo Fernández, que comenzaron a preparar los distintos ambientes con una decoración inspirada en las tradiciones clásicas de estas fiestas. La propuesta combina los colores característicos de la temporada, como el rojo, el verde y el dorado, con adornos especiales y objetos que remiten a la Navidad inglesa.

El árbol es uno de los grandes protagonistas, aunque la ambientación se extiende por diferentes rincones de la vivienda. Osos de peluche, cascanueces, renos y figuras decorativas forman parte de una puesta en escena que apuesta por los detalles tradicionales y busca transmitir calidez en cada espacio.

La elección de los adornos mantiene una misma identidad visual, con elementos que combinan el espíritu navideño clásico con piezas de colección y accesorios de inspiración británica.

Así es el árbol de Navidad de Valu Cervantes y Enzo Fernández

El árbol elegido por Valu Cervantes se destaca por sus dimensiones y por una decoración abundante en tonos rojos. Está iluminado con pequeñas luces cálidas y reúne distintos tipos de adornos que aportan brillo, texturas y color.

Entre los detalles se destacan las esferas brillantes y aterciopeladas, los cascabeles dorados de gran tamaño, los bastones de caramelo y las cintas bicolores. También se incorporaron varios osos de peluche marrones, algunos de ellos con moños a cuadros, que le dan un toque distintivo a la composición.

Uno de los elementos que más llama la atención es la presencia de los tradicionales osos de Harrods, que aparecen distribuidos en distintos sectores de la decoración. Uno de ellos luce un suéter rojo, un gorro y una bufanda tejidos con motivos blancos.

A esta propuesta se suma un gran oso vestido de cascanueces, con un traje rojo y dorado, además de figuras colgantes de cascanueces con uniformes de distintos colores. También se destaca un caballito blanco con montura roja y verde, otro de los objetos que refuerza la estética tradicional elegida por la pareja.

En otro rincón de la casa, la decoración continúa con un cuadro de Papá Noel leyendo un libro, rodeado de guirnaldas verdes, ramas de pino, bayas rojas y un gran moño de terciopelo en tono borgoña.

De esta manera, Valu Cervantes y Enzo Fernández apostaron por una Navidad de inspiración inglesa, con adornos clásicos, figuras emblemáticas y una combinación de colores que se repite en los diferentes ambientes de su hogar.