La extensa batalla judicial que enfrentaba a Brad Pitt y Angelina Jolie por un negocio que compartieron durante su relación llegó a su fin de manera sorpresiva. Los actores alcanzaron un acuerdo extrajudicial por la venta de Château Miraval, la reconocida bodega francesa que fue uno de los bienes más disputados durante su conflictiva separación.

La expareja de Hollywood confirmó la noticia a través de un comunicado conjunto enviado a medios estadounidenses como Page Six y la revista People. Allí informaron que lograron resolver sus diferencias fuera de los tribunales.

“Hemos llegado a un **acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto. Cualquier comentario publicado en los medios de comunicación atribuido a ‘fuentes’ no proviene de ninguno de nosotros ni de nadie cercano a nosotros”, expresaron.

Si bien los términos del entendimiento permanecen bajo reserva, trascendió que Brad Pitt mantiene abierto el litigio contra el empresario ruso Yuri Shefler, propietario del Grupo Stoli, por su participación en el negocio vitivinícola.

Por qué Brad Pitt y Angelina Jolie mantuvieron una disputa judicial durante 10 años

El conflicto por Château Miraval comenzó en medio del complicado proceso de separación de la pareja. En 2022, Brad Pitt inició acciones legales contra Angelina Jolie por la venta de su participación en la propiedad francesa, que ambos habían adquirido en 2008.

El actor cuestionó que su expareja hubiera vendido el 50% de su parte a una filial del grupo empresarial ruso sin su consentimiento. A partir de entonces, se sucedieron demandas y contrademandas que prolongaron el enfrentamiento durante varios años.

En el marco de esa disputa, Jolie también presentó acusaciones contra Pitt por un episodio ocurrido durante un viaje familiar en avión en 2016. La actriz sostuvo que el actor había ejercido violencia contra ella y sus hijos durante ese trayecto.

La batalla legal sumó nuevos capítulos cuando Jolie reclamó una indemnización de 250 millones de dólares, al acusar a su exmarido de llevar adelante una “guerra vengativa” en su contra.

Durante años, los expedientes judiciales estuvieron atravesados por acusaciones cruzadas y la difusión de información privada de la expareja. Aunque ambos lograron finalizar su divorcio en diciembre de 2024, el enfrentamiento por la bodega francesa continuó por separado.

Ahora, con el nuevo acuerdo extrajudicial, los actores consiguieron cerrar uno de los capítulos más prolongados de su disputa legal, aunque el litigio de Pitt contra Shefler todavía sigue su curso.

La historia de Château Miraval, la propiedad donde Brad Pitt y Angelina Jolie se casaron

Brad Pitt y Angelina Jolie compraron Château Miraval en 2008, una extensa finca ubicada en el sur de Francia que incluye viñedos y una reconocida producción de vinos rosados.

La propiedad no solo representó una inversión millonaria para la pareja, sino que también tuvo un significado personal: en 2014, los actores celebraron allí su boda en una ceremonia privada junto a sus hijos.

Con el paso del tiempo, el proyecto vitivinícola se convirtió en un negocio de gran valor comercial. Sin embargo, tras la separación, la finca quedó en el centro de una disputa que se extendió durante una década y sumó numerosos enfrentamientos judiciales.

El reciente entendimiento extrajudicial marca un nuevo desenlace en la historia de la propiedad que alguna vez compartieron y que terminó convirtiéndose en uno de los principales motivos de conflicto entre las dos estrellas de Hollywood.