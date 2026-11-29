Fernando Muslera anunció su retiro del fútbol profesional luego de la derrota de Estudiantes ante Palmeiras por 1-0 en la final de la Copa Libertadores 2026. El arquero uruguayo, de 40 años, confirmó la decisión en las entrevistas posteriores al encuentro y cerró una extensa carrera en un escenario muy especial: el estadio Centenario de Montevideo.

"Me voy feliz. Es un cierre de carrera espectacular, más allá del resultado", expresó el guardameta, visiblemente emocionado. Si bien no pudo despedirse con la conquista del título continental, destacó la posibilidad de haber llegado hasta la final y de competir por uno de los trofeos más importantes del fútbol sudamericano.

La elección del escenario tuvo un significado especial para Muslera. El Centenario fue el estadio donde debutó como futbolista profesional y también el lugar elegido para disputar su último partido. "Vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay, al estadio donde yo debuté como profesional. Llenaron las tribunas, alentaron a morir", recordó durante la entrevista.

El arquero también tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros y sus seres queridos, que lo acompañaron en una jornada cargada de emociones. "Le agradecí a los compañeros", contó y resumió sus sensaciones con una frase: "Me voy feliz de haber competido hasta el último día".

La carrera de Fernando Muslera

Muslera le puso punto final a una trayectoria de más de dos décadas, con pasos por Montevideo Wanderers, Nacional, Lazio, Galatasaray y Estudiantes. Su etapa más extensa y exitosa fue en el fútbol turco, donde se convirtió en uno de los grandes referentes del Galatasaray y conquistó 19 títulos entre 2011 y 2025.

También tuvo un recorrido destacado con la Selección de Uruguay, con la que disputó cinco Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. En Sudáfrica fue una de las figuras de la histórica campaña que terminó con la Celeste en el cuarto puesto.

Su último desafío profesional fue en Estudiantes, donde llegó para aportar experiencia y jerarquía. Durante su etapa en el conjunto platense consiguió títulos locales y tuvo actuaciones determinantes en la Copa Libertadores, especialmente en la clasificación a la final, cuando atajó tres penales en la definición ante Flamengo.

El desenlace de su última función no fue el esperado: Palmeiras se quedó con la Libertadores gracias al gol de Ramón Sosa. Sin embargo, Muslera eligió despedirse en su país, ante una multitud y después de haber competido hasta el último partido por uno de los trofeos más importantes de su carrera.