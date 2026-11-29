Diez años después de la tragedia aérea de Chapecoense, Erwin Tumiri, uno de los seis sobrevivientes del accidente, recordó cómo fue aquella noche en la que el avión de LaMia se estrelló cerca de Medellín, Colombia. El técnico aeronáutico boliviano reconstruyó los momentos previos al impacto, contó cómo logró salir de los restos de la aeronave y relató cómo ayudó a rescatar a la azafata Ximena Suárez.

En una entrevista con TN, Tumiri, de 35 años, recordó cada detalle de aquel 28 de noviembre de 2016, desde la despedida de su mamá hasta las últimas conversaciones durante el vuelo. También habló sobre las decisiones que, a su entender, contribuyeron al accidente y las secuelas físicas y emocionales que todavía lo acompañan.

Actualmente continúa vinculado con la aviación. Desde 2021 trabaja en la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia (DGAC), donde su experiencia como sobreviviente también influye en su compromiso con las normas de seguridad.

El sueño de Erwin Tumiri: cómo comenzó su historia en la aviación

La pasión de Tumiri por los aviones nació durante su infancia, cuando vivía cerca del aeropuerto de Cochabamba. Las aeronaves pasaban constantemente por encima de su casa y despertaron su interés por el mundo aeronáutico.

Después de terminar la escuela, comenzó a formarse en el área y en 2012 inició sus estudios de mecánica aeronáutica. Más adelante también obtuvo formación como piloto privado.

Entre 2015 y 2016 trabajó para distintas organizaciones vinculadas con el mantenimiento de aeronaves. Una de ellas prestaba servicios a LaMia, por lo que Tumiri comenzó a participar en los vuelos como mecánico a bordo.

Su tarea consistía en revisar el estado de los aviones, controlar distintos componentes y reportar cualquier falla que pudiera afectar su funcionamiento.

La advertencia de su mamá antes de subir al avión

El día del accidente comenzó muy temprano. Tumiri se despertó alrededor de las 3.30 de la madrugada y salió de su casa cerca de las 4 para cumplir con su jornada laboral.

Antes de partir tuvo una despedida que todavía recuerda con emoción. Su mamá le pidió que se cuidara porque había tenido un sueño que la inquietaba.

"Mi mamá me decía: 'Te vas a cuidar, he soñado algo'. Yo le decía: 'No te preocupes, mami. Voy a llegar, como siempre. Te voy a estar llamando cuando esté saliendo de allá'", contó.

Incluso habían hablado de la comida que prepararían cuando regresara. Sin imaginar lo que sucedería horas después, Tumiri se despidió y se dirigió al aeropuerto.

El vuelo sufrió varias demoras. Inicialmente debía partir a las 6 de la mañana, pero la salida se postergó hasta las 8 y luego volvió a retrasarse. Durante ese tiempo, el mecánico continuó realizando controles sobre la aeronave.

Finalmente, el avión partió de Cochabamba y realizó una escala en Santa Cruz. Allí abordó la delegación de Chapecoense y, alrededor de las 18, la aeronave despegó rumbo a Colombia.

La decisión que le llamó la atención antes del despegue

Uno de los recuerdos que más inquietan a Tumiri está relacionado con la planificación del combustible. Según relató, inicialmente le habían informado que el avión realizaría una escala en Cobija para reabastecerse antes de continuar hacia Colombia.

Sin embargo, posteriormente recibió otra indicación: el vuelo seguiría directamente hacia Medellín, sin realizar esa parada.

"Se me hizo algo raro. Yo creía que íbamos a ir a cargar combustible, pero al final me dijeron que íbamos directo", recordó en diálogo con TN.

Aunque la decisión le llamó la atención, continuó con sus tareas. Explicó que no tenía autoridad para decidir sobre la planificación operativa del recorrido y que confiaba en las indicaciones de los responsables del vuelo.

La investigación oficial de la Aeronáutica Civil de Colombia determinó que el accidente se produjo por el agotamiento del combustible durante la aproximación a Medellín. El informe señaló deficiencias en la planificación, la ausencia de reservas suficientes y decisiones operativas que permitieron continuar el trayecto pese a la limitada cantidad de combustible disponible.

Las últimas conversaciones y el momento en que se apagaron los motores

Durante el vuelo, Tumiri permaneció en un asiento auxiliar ubicado en la parte trasera del avión. Allí conversó con integrantes de la delegación y con Ximena Suárez, una de las azafatas que también sobrevivió.

La aeronave ya estaba cerca de Medellín cuando la tripulación comenzó los preparativos para el aterrizaje. Tumiri se encontraba tranquilo y confiaba en que llegarían al aeropuerto sin inconvenientes.

Sin embargo, comenzó a sentir vibraciones extrañas. Al principio creyó que el avión había tocado tierra, pero después comprendió que algo no estaba bien.

"Los motores se iban apagando", recordó.

La situación empeoró cuando dejó de escuchar el ruido habitual de los motores.

"Ya no se escuchaba el ruido normal de una aeronave. Simplemente se escuchaba el viento, silbando", relató.

También recordó que comenzó a entrar agua por la lluvia, mientras las luces se apagaban y volvían a encenderse. Ximena le pidió que permaneciera sentado y se ajustara los cinturones.

Poco después, el avión impactó contra una montaña y se produjo la tragedia.

“Pensé que estaba soñando”: cómo sobrevivió al impacto

El momento del choque quedó grabado en su memoria. Tumiri recordó que la aeronave comenzó a romperse y que los objetos salían despedidos por todas partes.

"Yo pensé que estaba soñando, que la aeronave se partía, que las cosas estaban volando. Creí que me había dormido y quería levantarme, despertar de esa pesadilla", contó.

Cuando reaccionó, se encontró entre los restos del avión. Tenía una herida en el mentón y golpes en uno de sus brazos, pero pudo comprobar que sus extremidades estaban intactas.

"Lo único que dije fue: 'Gracias, Señor, gracias por darme una oportunidad'", recordó.

Todavía en estado de shock, utilizó una linterna para observar el lugar y comprender lo que había sucedido. La estructura del avión estaba destruida y el terreno se encontraba oscuro y mojado.

Su primera preocupación fue encontrar a otros sobrevivientes que necesitaran ayuda.

Cómo rescató a Ximena Suárez, la azafata que también sobrevivió

Entre los restos de la aeronave, Tumiri logró encontrar a Ximena Suárez, quien había quedado atrapada entre distintos elementos de la estructura.

A pesar de sus propias heridas, consiguió liberarla y trasladarla hasta un sector más elevado, donde consideraba que estarían más seguros.

"Ella gritó y pidió auxilio. Entonces me fui hacia donde estaba. La fui llevando a un lugar más alto. La arrastré, porque no podía caminar bien", relató.

El esfuerzo físico fue enorme. Después de ayudarla, comenzó a sentir con mayor intensidad los golpes que había sufrido y tuvo dificultades para moverse.

Mientras esperaba la llegada de los rescatistas, intentaba mantener el contacto con otros sobrevivientes y señalar dónde podían encontrarse.

Finalmente llegaron los equipos de emergencia, que comenzaron a asistir a los heridos y organizar los traslados. Tumiri fue evacuado en vehículos terrestres hasta llegar a un centro médico.

Las secuelas físicas y emocionales que todavía lo acompañan

Aunque logró sobrevivir, las consecuencias del accidente continúan presentes. Tumiri sufrió cortes, golpes y lesiones que requirieron atención médica. Entre las molestias que todavía tiene, destacó los problemas de espalda y columna.

"Lo que más me molesta es la espalda, la columna. Hasta ahora tengo ese problema. Antes podía dormir en el suelo, ahora ya no puedo", explicó.

También reconoció que todavía tiene pesadillas y que algunos ruidos fuertes le recuerdan aquella noche.

"Si alguien abre o cierra una puerta de golpe, me levanto y pienso que estoy todavía ahí. Tal vez ha sido ese trauma", contó.

A pesar de las secuelas, aseguró que nunca pensó en abandonar la actividad aeronáutica.

Su vida después de Chapecoense: continúa trabajando en la aviación

Lejos de alejarse de los aviones, Tumiri decidió continuar su camino profesional. Desde 2021 trabaja en la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia, donde participa en tareas vinculadas con el cumplimiento de las normas y los procedimientos de seguridad.

También conserva su licencia de piloto privado y realiza vuelos periódicamente para mantenerla vigente.

Su experiencia como sobreviviente modificó su manera de entender la seguridad aérea. Según explicó, utiliza lo que vivió para recordarles a otros profesionales la importancia de respetar las reglamentaciones.

"Si incumplimos las reglamentaciones, no sabemos lo que nos puede pasar en el futuro", sostuvo.

Qué piensa sobre las responsabilidades de la tragedia

Al recordar las circunstancias previas al accidente, Tumiri mencionó distintas situaciones que le habían llamado la atención, como las demoras, los cambios en la planificación y la decisión de continuar el vuelo sin realizar la escala prevista.

Consultado sobre las responsabilidades, consideró que no se trató de un error individual.

"La culpabilidad no es solamente de uno, sino de muchos. Si analizamos bien, las cosas parten desde más arriba. Hay muchas personas involucradas", afirmó.

También mencionó posibles fallas de comunicación y coordinación entre los distintos responsables de la operación.

De todos modos, la investigación oficial estableció como causas centrales el agotamiento del combustible y las deficiencias en la planificación y ejecución del vuelo.

Diez años después, el recuerdo de su mamá y un mensaje sobre la vida

Uno de los recuerdos más emotivos de Tumiri tiene que ver con el reencuentro con su mamá después del accidente. Tras permanecer internado en Colombia, finalmente pudo regresar a Bolivia y abrazarla.

"Mi mamá me abrazó y me besó. Yo también la abracé y le dije: 'Mami, ¿ves? Estoy bien'", recordó.

A diez años de la tragedia, el boliviano asegura que su experiencia le enseñó a valorar cada momento y, especialmente, el tiempo compartido con sus seres queridos.

"Que disfruten la vida que Dios nos da. Día a día hay que vivirla de la mejor manera y con la mejor compañía, que es la familia", expresó.

También dejó una reflexión sobre los conflictos familiares y la importancia de no postergar las reconciliaciones.

"Si nos hemos peleado o tuvimos alguna pelea con nuestros familiares, hay que solucionarlo en el día, porque después puede que no haya un mañana", concluyó.