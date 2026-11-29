Matías Alé habló sobre el difícil episodio de salud mental que atravesó en 2015 y recordó los 45 días que permaneció internado en una clínica psiquiátrica. A más de diez años de aquella experiencia y después de haberse casado con Martina Vignolo, el actor contó cómo se encuentra actualmente, reveló que lleva tres años sin tomar medicación y reflexionó sobre las secuelas y los aprendizajes que le dejó ese período.

Durante su participación en La Noche de Mirtha (Eltrece), donde conversó con Juana Viale y Luciano Cáceres, Alé fue consultado sobre si considera que está completamente recuperado. Lejos de dar una respuesta definitiva, se mostró cauto: “No soy médico, no sé si hay una sanación de por vida”, expresó.

Sin embargo, aseguró que hoy no tiene los pensamientos que lo llevaron a atravesar aquella crisis y afirmó que se siente pleno.

El actor también recordó que en 2015 consumió marihuana por primera vez y relacionó aquella experiencia con los episodios que sufrió posteriormente. “Hablo de mí. A mí eso me llevó a estos delirios y todo en mi cabecita”, explicó, al aclarar que se refería exclusivamente a su experiencia personal.

Alé precisó que ingresó a la clínica el 3 de noviembre de 2015 y recibió el alta el 15 de diciembre, después de 45 días de internación. No obstante, contó que la salida no fue sencilla y que atravesó una recaída. “Me fui muy medicado, muy triste”, recordó.

Matías Alé recordó cómo era su vida durante la internación

En la entrevista, el artista reconstruyó algunos momentos de su estadía en la institución y describió una rutina completamente diferente a la que llevaba antes de ingresar. Los días estaban organizados con horarios específicos para levantarse, comer y dormir, mientras que los pacientes no tenían teléfonos ni contacto habitual con el exterior.

“Cuando vos perdés todo y tocás el fondo del mar, te das cuenta que tenés un grado de poder absoluto”, reflexionó.

Entre las situaciones que más recuerda, mencionó que tenía miedo de dormir solo. Por ese motivo, los médicos decidieron que compartiera habitación con otro paciente que sufría insomnio.

“Yo abría los ojos y el compañero me estaba mirando fijo. Entonces nos hacíamos bien mutuamente”, contó sobre el vínculo que construyeron durante aquellos días.

Además, reveló que todavía mantiene contacto con algunos de los hombres que conoció durante la internación y que sigue de cerca sus historias personales. Incluso relató que se reencontró casualmente con uno de ellos durante un viaje a Bariloche.

En aquella conversación, su excompañero le recordó una anécdota que refleja cómo intentaba llevar alegría a ese entorno. Alé había intercambiado un par de bóxers por unos anteojos de la hija de un policía. “Vos hasta adentro de la clínica nos hacías divertir”, le dijo el hombre, según reconstruyó el actor.

Otro aspecto que llamó la atención durante la charla fue la precisión con la que Alé recordaba fechas, prendas y situaciones de aquella época. El artista explicó que tiene una memoria muy detallista, una característica que considera beneficiosa para su trabajo y su formación como piloto de avión, aunque reconoció que en ocasiones puede jugarle en contra.

“A veces me juega en contra, porque todos esos datos, si uno no los drena, termino internado de vuelta”, manifestó. Por eso, aseguró que aprendió a encontrar un equilibrio y a no acumular pensamientos cuando siente que lo sobrepasan.

Hacia el final de su testimonio, dejó un mensaje para quienes atraviesan dificultades vinculadas con la salud mental. “Si hoy hay alguien que está teniendo un problema y dice: ‘Mirá al chabón, está sentado ahí. Yo puedo salir adelante’, misión cumplida”, expresó.

Cómo es la relación de Matías Alé con Martina Vignolo

Durante el mismo programa, el actor también habló de su matrimonio con Martina Vignolo, con quien se casó recientemente, y contó cómo se acompañan en sus proyectos personales y profesionales.

“Tratamos de ir juntos a lo que podemos”, explicó. Además, destacó el papel de su esposa en el desarrollo de sus propuestas laborales y artísticas. Vignolo es profesora de Educación Física, pero también participa en la producción de sus contenidos.

“Ella es muy buena actriz también y productora; me ayuda mucho a producir el programa, generar ideas y contenidos. Es muy buena con las redes”, señaló.

Alé también bromeó sobre sus dificultades para manejar algunas herramientas tecnológicas y contó que su esposa suele ayudarlo con el celular. “Me ayuda mucho; yo, con el teléfono, para mí se prende y se apaga”, comentó.

En ese contexto, reveló que una de las pocas discusiones que tuvieron estuvo relacionada con ChatGPT. Según relató, todo comenzó cuando le pidió a Martina que editara una fotografía. Mientras ella se duchaba, tomó su teléfono y le envió un audio a la aplicación para solicitarle que generara una imagen.

La respuesta del asistente de inteligencia artificial, que saludó a Vignolo con un “Hola, hermosa”, despertó bromas y un pequeño cruce entre ambos.

El actor también recordó otra situación durante un viaje a Puerto Madryn, cuando le llamó la atención que la aplicación pareciera conocer el horario de llegada de su vuelo. Entre risas, la pareja terminó convirtiendo esos episodios en una anécdota más de su convivencia.

Así, entre recuerdos de una de las etapas más difíciles de su vida y detalles de su presente sentimental, Matías Alé compartió una reflexión sobre su recuperación, los cambios que logró incorporar y la importancia de seguir adelante después de atravesar una crisis personal.