La productividad laboral argentina permanece en niveles similares a los de 1992

El indicador se encuentra un 16% por debajo del máximo alcanzado en 1996

La minería y el agro concentran los principales avances de la recuperación reciente

Entre 2019 y 2025 la productividad argentina cayó un 6,7%, mientras el promedio mundial creció un 8,8%

La brecha con Estados Unidos se amplió y su productividad equivale a 2,5 veces la argentina

El financiamiento, la infraestructura, los costos tributarios y la incorporación tecnológica aparecen como condiciones para sostener el crecimiento

La economía argentina enfrenta un problema estructural que atraviesa distintas etapas políticas y ciclos económicos: la dificultad para sostener mejoras en la productividad del trabajo. Actualmente, cada trabajador produce prácticamente lo mismo que en 1992 y un 16% menos que en el máximo histórico alcanzado en 1996. Aunque durante los últimos dos años se registró una recuperación, los avances están concentrados principalmente en el agro y la minería, mientras que buena parte de las actividades que generan empleo muestran resultados considerablemente más modestos.

El diagnóstico surge de un relevamiento de la evolución histórica de la productividad laboral, que permite observar un prolongado proceso de estancamiento y retroceso. El indicador actual también se encuentra un 6% por debajo del registrado en 1975, una señal de las dificultades que tuvo el país para transformar períodos de crecimiento en mejoras permanentes de su capacidad productiva.

La trayectoria de las últimas décadas estuvo marcada por avances que posteriormente fueron neutralizados por crisis económicas. Entre 1950 y 1975, la productividad creció a un promedio anual del 2%, mientras que entre 1976 y 1981 mantuvo una expansión del 1%. El panorama cambió durante los años siguientes: entre 1982 y 1990, el indicador retrocedió un 2% anual, en un contexto de fuertes desequilibrios económicos.

La recuperación llegó durante la primera mitad de los noventa. Entre 1991 y 1998, la productividad avanzó a un ritmo anual del 2,6% y alcanzó su máximo en 1996. Sin embargo, la crisis posterior provocó un retroceso significativo. Entre 1999 y 2003, la caída promedio fue del 1,2% anual y eliminó aproximadamente la mitad de las mejoras acumuladas durante el período expansivo.

Un comportamiento similar se produjo después. Entre 2004 y 2011, el indicador volvió a crecer, con una tasa promedio del 1,8% anual, pero para 2016 ya había regresado a los niveles de 2003. Posteriormente, entre 2012 y 2023, la productividad registró otra contracción del 1,2% anual.

La inestabilidad macroeconómica aparece como uno de los principales obstáculos para consolidar una tendencia positiva. La estabilización, por lo tanto, constituye una condición necesaria, aunque insuficiente, para modificar el escenario. La dimensión del deterioro queda reflejada en una estimación: si desde 1975 el país hubiera mantenido el crecimiento anual del 2% registrado durante el cuarto de siglo anterior, actualmente tendría una productividad casi tres veces superior.

El repunte más reciente ofrece algunas señales favorables, pero también expone fuertes desigualdades sectoriales. Para el período 2024-2026, la estimación contempla un crecimiento promedio anual del 2%. La minería lidera ampliamente la recuperación, con un incremento del 12,4%, seguida por el agro y la pesca, con el 8,3%. Las actividades financieras e inmobiliarias avanzaron un 4,2%, mientras que la construcción mejoró un 1,5%.

En contraste, la industria manufacturera apenas registró una suba del 0,9% y el transporte y las comunicaciones avanzaron un 0,5%. El comercio, los hoteles y los restaurantes prácticamente permanecieron estancados, con una variación negativa del 0,1%. También retrocedieron electricidad, gas y agua, un 0,6%, y otros servicios, un 0,3%.

Esta diferencia constituye uno de los principales desafíos para la economía. La expansión de las actividades exportadoras necesita trasladarse a proveedores, pequeñas y medianas empresas y sectores vinculados con el mercado interno. De lo contrario, el crecimiento podría quedar limitado a un conjunto reducido de actividades.

La comparación internacional tampoco resulta favorable. Entre 2019 y 2025, la productividad argentina cayó un 6,7%, mientras que el promedio mundial aumentó un 8,8%. Brasil creció un 6,9%, Chile un 10,1%, Estados Unidos un 12% y China un 32,5%.

Como consecuencia, la productividad estadounidense equivale actualmente a 2,5 veces la argentina, frente a una relación de aproximadamente dos a uno en 1991. China también redujo considerablemente la distancia: pasó de representar una décima parte del nivel local a alcanzar cerca del 80%.

Para revertir esta tendencia, el diagnóstico identifica tres condiciones: abaratar el financiamiento, extender los beneficios de los sectores exportadores al resto del entramado productivo y reducir los costos tributarios, logísticos y de infraestructura.

El desafío empresarial también incluye renovar maquinaria, incorporar tecnología e inteligencia artificial, capacitar trabajadores, ganar escala y desarrollar proveedores para los proyectos energéticos y mineros. En ese escenario, las exportaciones de ambos sectores podrían multiplicarse por seis entre 2026 y 2035.

La oportunidad de crecimiento existe, pero su impacto dependerá de que las inversiones y las mejoras de productividad no queden concentradas en pocas actividades. Después de más de tres décadas de estancamiento, el desafío argentino consiste en convertir la recuperación reciente en una transformación sostenida del conjunto de su economía.