La derrota de Estudiantes de La Plata por 1-0 ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores dejó un sabor amargo para el conjunto platense. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, uno de los momentos que llamó la atención durante la ceremonia de premiación en el estadio Centenario de Montevideo fue el frío saludo entre Juan Sebastián Verón y Claudio "Chiqui" Tapia.

En medio del protocolo y ante la presencia de las autoridades de la Conmebol, el presidente de Estudiantes y el titular de la AFA se estrecharon la mano por formalidad, pero evitaron mirarse y no intercambiaron palabras. La breve interacción volvió a poner en evidencia la tensión que existe entre ambos dirigentes y dejó en claro que el conflicto está lejos de resolverse.

Una disputa política que lleva tiempo

El tenso encuentro en Uruguay representa un nuevo episodio de un enfrentamiento que se profundizó con el paso del tiempo y que se convirtió en una de las principales internas dirigenciales del fútbol argentino.

Las diferencias entre Verón y Tapia exceden lo deportivo y están relacionadas con distintos modelos de conducción, la organización de los torneos de 30 equipos, la distribución de los recursos económicos y la posibilidad de incorporar inversiones privadas en los clubes.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en noviembre del año pasado, cuando la Liga Profesional proclamó campeón a Rosario Central por haber terminado primero en la Tabla Anual, sin una votación previa del Comité Ejecutivo. Estudiantes cuestionó públicamente la decisión mediante un comunicado y, días después, sus futbolistas protagonizaron un polémico pasillo de espaldas al plantel rosarino.

El episodio generó un fuerte enfrentamiento con las autoridades de la AFA y derivó posteriormente en una suspensión de seis meses para Verón.

Cruces en redes sociales y gestos públicos

La disputa institucional también tuvo distintos capítulos en las redes sociales, donde dirigentes de ambos sectores intercambiaron críticas y mensajes indirectos.

Uno de los principales protagonistas de esos cruces fue Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y estrecho colaborador de Tapia, quien apuntó en reiteradas oportunidades contra el presidente de Estudiantes.

Por su parte, Verón cuestionó duramente la conducción de la entidad que regula el fútbol argentino y llegó a calificarla como una "práctica dictatorial", al considerar que los clubes se encuentran "cautivos" de sus decisiones.

El enfrentamiento también quedó expuesto semanas atrás, cuando Estudiantes consiguió eliminar a Flamengo en el Maracaná y se clasificó a la final de la Libertadores. En aquella oportunidad, Tapia publicó un mensaje de felicitación en sus redes sociales, pero evitó mencionar a Verón, un detalle que no pasó inadvertido en medio de la interna dirigencial.

El contraste también generó comentarios al recordar el saludo que el titular de la AFA le había dedicado días antes a Juan Román Riquelme por la clasificación de Boca a la final de la Sudamericana.

Así, el frío apretón de manos en Montevideo se sumó a una larga lista de gestos y desencuentros que reflejan la distancia entre dos de los dirigentes más importantes del fútbol argentino.