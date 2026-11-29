Terminó la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar y quedaron definidos los cruces de los 16avos de final. La Selección argentina se medirá ante México este lunes 30 de noviembre, desde las 12 (hora de la Argentina), en el complejo Aspire Zone, en Doha.

El encuentro tendrá un condimento especial para el equipo dirigido por Diego Placente: en la edición anterior del torneo, disputada en 2025 también en Qatar, México eliminó a la Argentina en esta misma instancia. Después de empatar 2-2, el conjunto mexicano se impuso 5-4 en la definición por penales.

Al igual que en aquel antecedente, el formato de eliminación directa no contempla tiempo suplementario. Por eso, si el partido termina igualado tras los 90 minutos, el clasificado a octavos de final se definirá desde los doce pasos.

El ganador del cruce enfrentará al vencedor del partido entre Croacia y Uruguay, que también se jugará el lunes 30 de noviembre.

Cómo llega México al cruce con Argentina

El seleccionado dirigido por Jürgen Castañeda terminó como líder invicto del Grupo K, con siete puntos y sin recibir goles. En su debut venció 1-0 a Rumania, luego goleó 4-0 a Camerún y cerró la fase de grupos con un empate sin goles ante Venezuela.

Ese último resultado le permitió conservar el primer puesto por diferencia de gol: terminó con +5, contra +2 de Venezuela.

El camino de la Selección argentina en el Grupo C

El equipo de Placente consiguió la clasificación de menor a mayor. En el debut, el jueves 19 de noviembre, cayó 2-0 ante Australia, pero se recuperó en la segunda fecha con un triunfo por 2-1 frente a Mozambique, gracias a los goles de Matheo Machuca y Simón Escobar.

En el último partido, ante Dinamarca, la Albiceleste protagonizó un encuentro cambiante: comenzó dos goles abajo, logró revertir el resultado con tantos de Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz, pero finalmente igualó 3-3.

Con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota, Argentina terminó segunda en el Grupo C, detrás de Australia y por delante de Mozambique.