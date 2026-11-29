Por RICARDO ZIMERMAN

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El cierre de las sesiones ordinarias dejó una fotografía política que el Gobierno puede exhibir como un avance, aunque difícilmente pueda presentar como una demostración de fortaleza institucional. La suspensión de las PASO consiguió el respaldo necesario en el Senado, mientras que en Diputados una confluencia opositora logró imponer mayores recursos para las universidades públicas. Al mismo tiempo, la aprobación unánime de la ley contra la ludopatía expuso una contradicción difícil de disimular: durante dos años no hubo voluntad suficiente para atender un problema social que, finalmente, reunió los votos de todos los bloques.

Las tres decisiones tienen un denominador común. El oficialismo pudo avanzar cuando encontró interlocutores dispuestos a negociar, pero también debió aceptar que esos acuerdos no implican una adhesión permanente a su programa. La política parlamentaria volvió a mostrar que una mayoría circunstancial puede servir para aprobar una iniciativa y resultar insuficiente para sostener la siguiente. El Gobierno consiguió una victoria en materia electoral, pero no logró ordenar la discusión presupuestaria ni evitar que el Congreso fijara prioridades diferentes de las que pretendía establecer el Poder Ejecutivo.

La sanción de la ley sobre apuestas en línea merece una consideración particular. El proyecto había obtenido media sanción en Diputados en noviembre de 2024, después de un debate intenso. Desde entonces, el crecimiento de la ludopatía entre chicos y adolescentes no alcanzó para mantener el asunto en el centro de la agenda legislativa. Fueron las organizaciones civiles, los especialistas y representantes de distintos credos quienes insistieron sobre la necesidad de una respuesta estatal. La visita de León XIV y la intervención de los obispos argentinos terminaron por acelerar una decisión que el sistema político había postergado.

La unanimidad del Senado no elimina las responsabilidades por esa demora. Por el contrario, obliga a preguntarse por qué una iniciativa capaz de reunir a los 72 senadores permaneció tanto tiempo sin tratamiento. El oficialismo había resistido el proyecto y buena parte de la oposición tampoco había demostrado un interés sostenido en convertirlo en ley. La proximidad de la pérdida del estado parlamentario y la presión de la Iglesia Católica modificaron ese escenario. El resultado fue una decisión institucional relevante, pero también una demostración de cuánto puede depender la agenda pública de factores externos a la dinámica legislativa.

La discusión no termina con la sanción. La reglamentación del Poder Ejecutivo será determinante para establecer el alcance efectivo de la norma. También deberá observarse qué ocurre con el proyecto alternativo impulsado por La Libertad Avanza para negociar con el peronismo. La posibilidad de que el Gobierno introduzca restricciones en la aplicación de una ley que no pudo impedir constituye una preocupación que excede este caso. Los conflictos alrededor del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad ya habían colocado la reglamentación y el cumplimiento de las normas bajo discusión judicial.

La controversia de fondo es institucional. El Poder Ejecutivo tiene atribuciones para reglamentar las leyes, pero esa facultad no equivale a sustituir la voluntad del Congreso. Cuando la aplicación de una norma se convierte en una nueva instancia de disputa política, el problema deja de ser exclusivamente administrativo. La incertidumbre sobre el cumplimiento de lo aprobado afecta tanto a quienes esperan una respuesta del Estado como a los legisladores que negociaron su sanción.

El Presupuesto 2027 plantea una dificultad semejante. La Cámara de Diputados aprobó un financiamiento universitario de 11 billones de pesos, por encima de los 7,3 billones previstos originalmente. Las gestiones de la jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, no alcanzaron para imponer una cifra intermedia. El resultado de 138 votos afirmativos, 109 negativos y cuatro abstenciones mostró una confluencia que incluyó al peronismo, sectores provinciales y legisladores de espacios considerados aliados del Gobierno.

La votación también incorporó modificaciones en partidas destinadas al CONICET, el INTA, el INTI y el Senasa. El oficialismo deberá decidir ahora si intenta alterar esos artículos en el Senado o acepta el texto que llega de Diputados. Cualquiera de las alternativas tiene costos. Una modificación obligaría a devolver el proyecto a la Cámara baja y podría reabrir una negociación compleja. La aceptación del texto, en cambio, supondría resignar parte de las prioridades originales del Ejecutivo.

La experiencia de la ley de Tierras, cuyo debate terminó concentrándose en la inviolabilidad de la propiedad privada, muestra que una aprobación general no garantiza el control del contenido final. El veto parcial permanece como una herramienta disponible, aunque su utilización podría profundizar las diferencias con los bloques que acompañaron el Presupuesto. El Gobierno necesita exhibir resultados legislativos, pero la búsqueda de esos resultados puede obligarlo a aceptar decisiones que no coinciden con su propuesta inicial.

La suspensión de las PASO se inscribe en esa misma lógica de acuerdos limitados. Las concesiones presupuestarias a las provincias facilitaron el avance de la reforma electoral. Sin embargo, esa negociación no constituye por sí sola una coalición de gobierno. Los gobernadores pueden acompañar una iniciativa y rechazar otra según los intereses de sus distritos. El oficialismo obtiene apoyos específicos, pero no necesariamente compromisos duraderos. Esa modalidad de funcionamiento tiene consecuencias políticas y económicas, porque obliga a reconstruir mayorías ante cada discusión importante.

En el terreno electoral, la suspensión de las primarias modifica las condiciones en las que el peronismo podría resolver sus diferencias internas. También reduce las posibilidades de que Patricia Bullrich dirima una candidatura mediante una competencia abierta dentro del espacio oficialista. La alternativa para los sectores que mantienen proyectos propios queda concentrada en la negociación con la conducción presidencial o en la posibilidad de competir por fuera de ella. El alcance definitivo de esos cambios dependerá de la aprobación de Diputados y de las decisiones posteriores de cada fuerza.

La referencia a las elecciones de 2019 agrega otra dimensión. Las PASO de aquel año anticiparon un resultado que alteró las expectativas económicas y agravó las dificultades existentes. Evitar una instancia semejante puede formar parte del cálculo oficialista, pero la modificación del calendario electoral no elimina la incertidumbre. Los mercados también observan la capacidad de un gobierno para construir acuerdos y sostener sus decisiones. El desafío de la administración de Javier Milei no consiste solamente en reunir votos para una reforma, sino en demostrar que puede gobernar con reglas previsibles, respetar las decisiones del Congreso y establecer relaciones políticas que no dependan exclusivamente de negociaciones ocasionales.