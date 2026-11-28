El Ministerio de Economía de Santa Fe presentó el proyecto de Ley Tributaria 2027, que contempla una serie de herramientas fiscales destinadas a atender la creciente crisis de endeudamiento que atraviesan las familias argentinas.

La iniciativa busca incorporar medidas para aliviar la situación económica de los hogares, en un contexto marcado por las dificultades para afrontar deudas y compromisos financieros.

El planteo provincial también marca diferencias con la postura adoptada por el Gobierno nacional frente a esta problemática.

Sin embargo, desde la Casa Gris evitaron confrontar directamente con el presidente Javier Milei y mantuvieron un tono institucional al presentar la propuesta.

El proyecto ahora deberá avanzar en la Legislatura provincial para su tratamiento.