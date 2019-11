Otra advertencia de Juan Grabois: “Si tenemos que movilizarnos contra Alberto Fernández, lo vamos a hacer”

El dirigente social Juan Grabois resaltó este jueves la reunión que mantuvo con Alberto Fernández en la sede del Episcopado Argentino junto a otros referentes religiosos y sociales, para avanzar con la idea de un pacto social y de un plan contra el hambre, aunque aclaró que no dudarán en realizar una protesta durante el próximo gobierno.

“Nos fue mejor que lo que esperábamos, fue una buena reunión, fue un diálogo, no empezó a hablar con el dedito, escuchó un rato largo”, destacó.

“Escuchó a todos muy respetuosamente”, añadió. Ese "todos" incluye al anfitrión, monseñor Jorge Lugones (presidente de la Comisión de Pastoral Social y obispo de Lomas de Zamora), Emilio Pérsico, Juan Carlos Alderete, Daniel Menéndez y Ernesto "Gringo" Castro, entre otros.

En diálogo con FM Futurock, Grabois aseguró que Fernández ​les dijo que eran parte del proyecto, aunque el dirigente social eligió desmarcarse: “Los movimientos tienen que ser independientes, podemos tener participación o simpatía, pero no podemos ser aplaudidores de los políticos”.

"Tenemos un rol, y no lo vamos a perder, de interpelar y de criticar lo que nos parece que está mal. Si tenemos que movilizarnos contra Alberto Fernández lo vamos a hacer”, aseveró Grabois.

Hace unos días, el líder de la Cetep había advertido que “hay mecha corta en la Argentina”. Fernández recogió el guante durante la reunión del miércoles: "Puse el ejemplo de la frase de la mecha corta para tener cuidado y que no se use para enfrentarnos porque valoro mucho lo que ustedes hacen", sostuvo.

A pesar de ese chispazo, Grabois contó que el presidente electo leyó sus materiales y estudió sobre la economía popular. “Eso habla bien de él y de la seriedad con que se toma las cosas. Vino con una posición de solidaridad, comprensión y compromiso para desarrollar el programa de las tres T: tierra, techo y trabajo”, sentenció y concluyó: "Alberto dijo que lo habíamos convencido con la economía popular, la reunión fue buena, hubo diálogo y buena predisposición".

En este sentido, explicó que con un modelo económico popular que funcione bien “para llegar al pleno empleo en un país como este vamos a necesitar 50 años”.

“Las familias de mis compañeros van a tener que esperar que tengamos 50 años de gobiernos populares, que no aparezca ningún Fernando Camacho en la Argentina para interrumpir esos procesos y que salga todo bien porque sino no va a funcionar”, analizó Grabois.

Luego, planteó a futuro de qué manera se debería afrontar el trabajo informal en Argentina: “Si no se piensa en una alternativa para ese tercio de la clase trabajadora, que inventa su propio trabajo, que creó un sistema alternativo laboral que no es ni el trabajo en negro ni ese cooperativismo social idealizado. Si no se lo reglamenta y regula, no va a haber justicia social en la Argentina”.

Por otro lado, ratificó su teoría de que el gobierno nacional y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales​ tuvieron una participación en la salida de Evo Morales de la Presidencia de Bolivia: “Hubo una secuencia por lo menos extraña con la visita de Ivanka Trump en el norte argentino, llega a ver las emprendedoras del altiplano en Jujuy, ella quería conocer los tejidos que hacían las señoras del norte, casualmente en la frontera con Bolivia”.

“Morales, que es un hipócrita y un cobarde, utiliza el atril para hacerse el piola. Como es un machito del norte y en su provincia es el patrón de la estancia se hace el macho y putea, sin igualdad de condiciones”, disparó.

