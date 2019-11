Caserio admitió que Fernández le ofreció ser parte del Gabinete de Gobierno

El senador nacional por el Partido Justicialista, Carlos Caserio, admitió este lunes que el presidente electo, Alberto Fernández, le ofreció ser parte del Gabinete nacional. “Estuve viendo y hablando de este tema con mi familia. Y me voy a juntar con el presidente electo esta semana. Vamos a decidir juntos la designación”, informó en una entrevista que le hizo la radio AM 990.

Para ser más específico, el ministerio que dirigiría sería el de Transporte, pero todavía no hubo una confirmación tajante. La incertidumbre respecto a los funcionarios que formarán parte del equipo de ministros de la nueva gestión sigue latente, esto generó una serie de especulaciones, sobre todo, en los espacios que se relacionan directamente con la economía del país.

“Hablamos con Fernández pero no lo definimos. Tenemos que hablar un poco más profundamente”, comentó Caserio. Otro de los nombres que están a la espera de confirmación es el de Marco Lavagna, quien podría convertirse en el titular del Indec, entidad duramente cuestionada durante las gestiones kirchneristas. El presidente electo busca disipar las dudas sobre los indicadores económicos es por ello que buscó a alguien de la oposición (Consenso Federal), para confeccionar censos y estadísticas.

Según Caserio, a partir del ofrecimiento de Fernández se dedicó de lleno a su labor como senador, buscando la unidad definitiva de todo el peronismo en la Cámara Alta. Si bien admitió que fue consultado para formar parte del Gabinete no brindó muchos más detalles. “Me dediqué a eso y no me moví con este tema”, manifestó en la entrevista.

Por lo pronto, el mundo financiero busca más definiciones respecto a las medidas económicas que impulsará el nuevo Gobierno. La base de la información que manejan los medios de comunicación sobre la lista de nombres que formarán parte del Gabinete siguen siendo rumores y especulaciones. Todo indica que, hasta el 6 de diciembre, Fernández no dará mayores precisiones.

