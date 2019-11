Julio De Vido, Amado Boudou, Milagro Sala y Luis D’Elía convocaron a una movilización bajo la consigna “Navidad sin presos políticos”

Ex funcionarios y referentes del kirchnerismo que actualmente se encuentran detenidos acusados de hechos de corrupción convocaron a una movilización para el próximo jueves 28 a las 11:30 frente a los tribunales de Comodoro Py bajo la consigna “Navidad sin presos políticos”.

El ex vicepresidente Amado Boudou, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, la dirigente de la agrupación Tupac Amaru Milagro Sala y el líder piquetero Luis D’Elía difundieron audios y videos que rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales.

“Tenemos que terminar con la arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones y de las condenas que hemos sufrido en todo este tiempo. No es un problema de cada uno de nosotros, es un problema colectivo. No puede haber una Patria con este estado de cosas. Así que quiero acompañarlos a la convocatoria para el jueves 28. Desde Ezeiza, fuerte y en paz, Amado”, dice el mensaje que grabó el ex vicepresidente.

Boudou quedó detenido con preventiva en noviembre de 2017, pero la Cámara Federal ordenó excarcelarlo en enero de 2018. Sin embargo, en agosto volvió a quedar preso tras ser sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone.

Por su parte, el ex ministro de Planificación afirmó que “no hay gobierno democrático, y mucho menos nacional y popular, con presos políticos” y también cargó contra los “fallos vergonzosos” de la Justicia.

Actualmente está detenido en Marcos Paz imputado en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno y de Río Turbio, donde es investigado por administración fraudulenta en el manejo de fondos para la remodelación de la mina de carbón.

A través de un video, Milagro Sala pidió que “los presos políticos dejen de ser perseguidos por no pensar lo mismo que este Gobierno de turno que lo único que hizo fue una política nefasta para perjudicar a los argentinos, y para producir mucho miedo y armar su partido judicial”.

También se sumó a la iniciativa el cómico Dady Brieva –conocido por su militancia peronista–, quien difundió un video en el que reclama la liberación de los “presos políticos”.

Una movilización similar ya había sido organizada en 2007 por el Foro por la Democracia y la Libertad de los presos políticos, un espacio conformado por activistas de derechos humanos, gremios y agrupaciones políticas y sociales como Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Curas en la Opción por los Pobres, entre otros.

