Santa Fe insiste: Nación no puede cerrar sus cuentas desequilibrando a las provincias

La posibilidad de discutir un nuevo acuerdo fiscal entre Nación y provincias permanece, por ahora, en el marco de las declaraciones periodísticas. La semana pasada, a propósito de la discusión de la "Ley Ómnibus" que se debatirá en particular desde este martes en el Congreso, el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantaba que desde el gobierno central se promovería la firma de un nuevo pacto con las provincias para definir el destino de los fondos coparticipables.

Consultado al respecto, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, dijo a El Litoral que "no se ha recibido en la provincia hasta ahora" alguna convocatoria formal para iniciar tal discusión. Es más, consideró que por las implicancias que podría tener un acuerdo de ese tipo, sería conveniente "un compás de espera" hasta tanto se produzcan otras definiciones. "En cuanto a la expresión 'pacto fiscal', creo que hay que poner de alguna manera un compás de espera hasta que ciertas cuestiones sucedan (porque) es un término lo suficientemente sólido", planteó. Y reiteró que hasta el momento, no se han recibido "ni esbozos" sobre el particular. "No hemos recibido propuestas ni aún siquiera como esbozo; tampoco, convocatoria a los gobernadores", manifestó.

En rigor, Francos había planteado públicamente que los gobernadores serían convocados una vez que se sancionara la Ley Bases, que – como se dijo- comienza a ser discutida en particular esta semana.

Escenario

Según Olivares, "lo último que tenemos es la decisión de excluir el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus porque el propio gobierno nacional entendió que no era lo más conveniente mezclar debates que tienen que ver con relaciones fiscales dentro de lo que es el federalismo fiscal, con cuestiones de otro tipo. Ésa es la última información que tenemos", aseveró.

Al respecto, y sobre el planteo de las provincias para que se coparticipe -por ejemplo- el impuesto PAIS, Olivares planteó que no se pueden equilibrar las cuentas del estado nacional, en detrimento de las jurisdicciones provinciales. "En esto somos enfáticos -sentenció-; coincidimos en la necesidad de equilibrar las cuentas públicas. En lo que no coincidimos es en que se busque el equilibrio de las cuentas públicas a nivel nacional, generando desequilibrio en el segundo nivel de gobierno. Y no es que decimos esto porque hoy nos toca administrar una provincia; es desde la historia y la experiencia que cuando algún nivel del estado se pone en desequilibrio, hay una presión que subyace y que de alguna manera, vuelve a aquel que buscó el equilibrio inicialmente".

Sobre esa base, consideró que dicho equilibrio "tiene que plantearse en una situación consensuada y que al mismo tiempo, tenga en cuenta ciertas percepciones o necesidades que garanticen viabilidad política". Al respecto, consideró que "hay una cuestión muy diferencial entre la postura de Santa Fe, que está discutiendo salarios en el ámbito de las paritarias para determinar cómo y cuándo se establece una actualización; y el estado nacional que hoy hace como una de sus principales consignas, el congelamiento salarial".

"Creemos que ese equilibrio que tiene que haber entre las cuentas fiscales de los tres niveles de gobierno debe contemplar mínimamente cuestiones como que los trabajadores del sector público no tengan que sufrir mecanismos como el que se está planteando a nivel nacional sobre un congelamiento de los salarios. Por el contrario, tiene que haber un mecanismo que permita ir actualizando sus haberes", concluyó.

Con informacion de El Litoral.