Javier Milei condenó el crimen del playero en Rosario y ratificó la lucha contra el narcotráfico: “Son ellos o nosotros”

A través de un mensaje que publicó en las redes sociales, el presidente Javier Milei lamentó este domingo la muerte de Bruno Nicolás Bussanich, el playero que fue asesinado a sangre fría en una estación de servicio de Rosario, y aseguró que su gobierno va a “redoblar esfuerzos” para “encerrar y aislar” a los narcotraficantes que están cometiendo los crímenes en esta ciudad.

Mediante un extenso texto que compartió en su cuenta de X, el mandatario nacional también respaldó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en las próximas horas viajará a Santa fe para supervisar el inicio de las operaciones del Comité de Crisis que se creó para tratar de controlar la situación en esa región de la provincia.

“Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia”, comenzó expresando el jefe de Estado.

Para Milei, “el kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana”, por lo que calificó a los criminales que están detrás de esos hechos como “un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”.

“Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden”, remarcó.

Y agregó: “Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros. Ni un paso atrás, ministra Patricia Bullrich”.

En medio de la ola de inseguridad y múltiples asesinatos en manos de sicarios y narcotraficantes, la titular de la cartera de Seguridad y su par de Defensa, Luis Petri, viajarán en las próximas horas a Rosario y encabezarán una conferencia de prensa junto al gobernador e intendente local, Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin, respectivamente, para anunciar las medidas que se van a tomar.

“El presidente Javier Milei me asignó la responsabilidad de dar asistencia operativa junto a las Fuerzas Armadas en Rosario. Por eso, mañana voy a estar en esa ciudad para comunicar las acciones a emprender. Que quede claro: no vamos a dejar que los rosarinos queden a merced de los narcotraficantes”, sostuvo Petri.

El homicidio de Bussanich se sumó al de los taxistas Diego Alejandro Celentano y Héctor Raúl Figueroa, y al del chofer de trolebús Marcos Iván Daloia. Además, la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario, cárcel conocida como “Order”, fue baleada en la tarde de este domingo.

El objetivo de todos los ataques sería generar conmoción, en reprimenda por las requisas en las cárceles de la provincia y las rígidas medidas que tomó el gobernador Pullaro, que limitaron las visitas de los presos de alto perfil.

En las últimas horas, apareció un mensaje mafioso, escrito en birome, sobre una hoja rajada escolar: “Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y (Pablo) Cococcioni”, comienza diciendo la nueva amenaza del crimen organizado contra el gobernador y su ministro de seguridad y continúa: “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”.

Ante este escenario, el Presidente y la ministra de Seguridad anunciaron la conformación, por pedido del gobernador de Santa Fe, del nuevo Comité de Crisis, con el objetivo de intervenir en Rosario con las Fuerzas Federales.

“De esta manera, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario asistirán a la Policía de Santa Fe en el combate contra el narcotráfico”, reza el comunicado que lanzaron desde el Gobierno este mediodía. Y agrega que “las Fuerzas Armadas han sido facultadas para otorgar asistencia en las operaciones de seguridad interior, en los términos del artículo 27 de la Ley 24.059″.

