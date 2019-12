¿Marta Pascual haría otra "Borocotiada"?

La política tiene esas particularidades que se un día para el otro te pone en el centro de la escena sin pensarlo.

De golpe el cuatro de copas se convierte en "macho" y te canta "quiero re truco".

La discusión por la presidencia del Concejo Municipal tomó aristas inesperadas este año, quizá de ello sea responsable Bonino, que jerarquizó el cargo como ningún otro presidente lo hizo antes.

Lo cierto es que ahora, Marta Pascual, puede convertirse en árbitro de la discusión, pero algunos tiene miedo que se vuelva a "Borocotizar" y de la misma manera que un día lo plantó a Mársico en el mismísimo altar, nuevamente cambie de "amante" y no le de el voto al que en 2017 fue "su prometido de turno"

La estrategia del peronismo es procurar que el Presidente del Concejo sea Jorge Muriel, y de esa manera que el oficialismo tenga el cargo, lo que éticamente es lo correcto, salvo en las mentes de Bottero y Viotti, dos personajes casi nefastos a la hora de hablar de ética y códigos políticos.

El tema pasa por convencer a Mársico que vote a favor de Muriel, de esa manera, el voto de Bonino vale doble y el "yesista" se podría convertir en el titular del cuerpo legislativo.

Marta Pascual, en una actitud de "gorilismo" arcaico ya dijo que ella no vota ni "loca" por peronistas.

Lo que no estaba al menos hasta ahora en la mente de nadie, es que el peronismo estaría dispuesto a votar la continuidad de Bonino, de esa manera obligarían a Pascual a votar a "Lalo" y este, votándose a si mismo, tendría la posibilidad de seguir en el cargo que tiene hasta ahora.

De darse estás circunstancias, Pascual no va a tener muchas alternativas, quedaría muy expuesta y hasta internamente tendría muchos problemas, ya que su secretaria va a ser Carina Visintini, que para no extrañar tanto, aceptó gustosa el cargo.

Dicen que no "hay peor astilla que la del mismo palo", Lalo seguramente espera que Pascual no haga nuevamente de las suyas, que no son otras que las que el en 2017 él mismo le enseñó.

Todo está por verse, la discusión está planteada por la falta de ética de Bottero, que no mide consecuencias y que por un cargo, por lo visto, tira su honra a los perros. Actitudes de vida que le dicen ......