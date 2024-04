Pese a las promesas, la ciudad sigue siendo "un asco" y el anuncio de Viotti por ahora es "puro humo"

Pese al comunicado emitido por la municipalidad, ayer no se notaron cambios y la ciudad sigue siendo un asco. Lo que si se vio es que por lo visto, el anuncio de Viotti es "puro humo". Ayer pudimos ver en los canteros centrales del Boulevard Santa Fe a un empleado municipal con un escobillón viejo y desgastado, tratando de limpiar escremento acumulado desde hace 4 meses, algo imposible de conseguir si no se utilizan elementos mas contundentes y modernos. R24N realizó un recorrido por diferentes arterias de la ciudad, y lo único que pudo observar es la reposición de bombillas quemadas en los espacios aledaños a la Plaza 25, pero la oscuridad sigue en otros sectores de la ciudad. Los olores nauseabundos siguen siendo la moneda corriente y la gente que transita por las veredas del Boulevard Santa Fe no tienen otro remedio que taparse la nariz.

Si Viotti piensa arreglar todo con alambre, el panorama que nos espera es absolutamente desolador. En un primer momento nos entusiasmamos cuando supimos del comunicado que en esta nota adjuntamos, pero cuando observamos los trabajos que se comenzaron a realizar en el día de ayer, nos ganó el desconsuelo y la desconfianza.

Quizá, si Viotti no toma en serio el problema que significa vivir en la "mugre", tendrá que llegar el tiempo de la justicia y que sea esta, mediante un Recurso de Amparo, la que obligue al intendente a tomarse en serio el problema y brindar una solución real y verdadera.

EL COMUNICADO DE LA MUNICIPALIDAD QUE NOS ENTUSIASMÓ PERO QUE POR AHORA NADA SE HIZO

El municipio puso en marcha la primera etapa del mega operativo de limpieza

Ante la problemática de excrementos de aves en el centro, se reforzó el trabajo con camiones y mano de obra municipal. Sumado a esto, comenzará un plan de limpieza diaria en las calles de la ciudad.

En un esfuerzo por preservar la higiene y la estética de nuestro entorno urbano, el municipio decidió reforzar las labores de limpieza con camiones en el centro, debido a la cantidad de excremento de palomas y comenzará un mega operativo de limpieza a lo largo y ancho de la ciudad.

Serán 90 trabajadores, los cuales comenzarán con un nuevo operativo de limpieza que se llevará a cabo diariamente en diferentes sectores de nuestra ciudad. Esta medida busca abordar de manera inmediata la acumulación de excrementos de aves en las calles de microcentro, la limpieza de las calles y espacios verdes, y de aquellos microbasurales que se observan en distintos puntos de nuestro medio. Con esta medida se busca lograr un ambiente más saludable y agradable para todos los ciudadanos.

Por último el Municipio recuerda que, podemos contribuir a mantener nuestras calles limpias y seguras. La conciencia ciudadana y el trabajo conjunto son clave para lograr un entorno urbano más amigable y acogedor para todos. ¡Contamos con tu apoyo para hacer de nuestra ciudad un lugar mejor!