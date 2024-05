La Sociedad Rural de Rafaela pide más seguridad

La Sociedad Rural de Rafaela dialogaron con medios locales y regionales sobre la problemática creciente que debe atenderse de forma integral en Santa Fe.

En una convocatoria a productores afectados por la inseguridad de la que participaron también instituciones que se desarrollan en la región, la Sociedad Rural de Rafaela presentó ante medios locales y de la zona la situación vivida en los últimos días, que requiere de atención urgente.

El presidente de la SRR, Leonardo Alassia, fue el principal orador, expresando “Alta preocupación que tenemos como productores agropecuarios en toda la provincia de Santa Fe”.

Con una problemática creciente, “cada uno de nosotros dentro de la institución, los socios, los productores que se sumaron a esta convocatoria no somos especialistas en seguridad, estamos arriba del tractor, atrás de las vacas y queremos soluciones urgentes ante los delitos en el sector rural”.

La institución hizo un detalle de lo actuado en los últimos años, citando que en 2018 se dio una situación similar a la actual en cuanto a secuencia de delitos. En ese momento fue elevado esto a la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, a partir de lo que se logró la conformación de mesas de trabajo, que se ampliaron a acciones más locales hacia 2020. A partir de eso se había diagramado un mapa de delito rural que había permitido avances en algunas modificaciones y dictado de medidas preventivas.



“Producto de esta ola de delitos decidimos sacar un comunicado, poniéndonos en el lugar de cada uno de los productores que los sufrieron, entendiendo que pasamos de hechos de abigeato a una clara violación de la propiedad privada”, aseguró Alassia.

“Le estamos pidiendo a los tres estamentos que representan al estado provincial de forma urgente políticas de prevención del delito, sanción de leyes específicas para el delito rural, además que se pongan en marcha todos los recursos humanos y materiales para que las acciones sean eficaces”, “si no se pone un freno la noticia va a dejar de ser el robo de algo, sino que tendrá otro tenor”.

La intención es volver a trabajar en mesas de seguridad entre las instituciones de productores y los diferentes ministerios, no sólo en la provincia, sino también que se fomenten en las localidades, surgió en el encuentro, teniendo en cuenta que “estas situaciones no sólo son un mal trago, sino un recuerdo inolvidable para los que lo sufren”, sin embargo, “hasta el momento no encontramos respuestas positivas en este sentido”, al igual que faltan condenas a estos hechos.



El Presidente de la SRR destacó que “hasta el día de la fecha no tuvimos contacto con el Gobernador”.

Como parte de la Comisión Directiva y habiendo sido presidente de la institución, Pedro Rostagno, avanzó sobre algunos de los hechos de los últimos días, remarcando que “quienes se dedican a esto son trabajadores del delito, saben cómo hacer esto, por eso esperamos una contraparte del Estado para prevenir, para investigar y condenar”, solicitando una mejora en la capacitación de la Justicia y las fuerzas de seguridad para atender estos delitos.

A modo de cierre del encuentro, desde la Sociedad Rural de Rafaela, en nombre de todos los productores, solicita con urgencia políticas de prevención del delito, con el compromiso y la intervención de las autoridades para que podamos desarrollar nuestras tareas cotidianas.



Al poder Legislativo provincial proyectos de ley, inherentes a los tiempos que vivimos no sólo como sector, sino como ciudadanos de Santa Fe.

Que se provean y se pongan en marcha los recursos necesarios para que las guardias rurales puedan cumplir con sus funciones de manera eficaz y eficiente a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe.

Que se vuelva a trabajar en las Mesas de Seguridad: tanto a nivel provincial entre CARSFE y los Ministerios de Producción, Justicia, Salud y de Seguridad; como las Mesas de Seguridad locales de cada municipio/comuna y las entidades gremiales de la producción.

“Nosotros estamos a disposición para consensuar acciones superadoras a lo solicitado. Aunando esfuerzos, trabajando a la par. Juntos es la manera de enfrentar la situación que hoy nos atraviesa”, se concluyó, al tiempo que se remarcó la importancia de hacer las denuncias de todos los hechos delictivos que ocurren para aportar a la estadística y que así se llame la atención de las autoridades.

Con información de Vía País