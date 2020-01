Luis Fonsi preocupa a todos sus fans con un misterioso mensaje

Luis Fonsi publicó el domingo 12 de enero a la mañana mandando un posteo en su cuenta de Instagram donde, habla de tristeza y preocupación por lo que esta pasando en Puerto Rico, pero además cuenta que está pasando por un mal momento personal.

“Ha sido un comienzo a este 2020 lleno de retos y pruebas. Situaciones difíciles a nivel personal y todo el dolor que está atravesando mis hermanos Boricuas. Estos son los momentos donde uno tiene que llenarse de fuerza, de Fé y simplemente echar pa’ lante. Va a ser un gran año, vamos a estar bien y vamos a salir de esto. Recuerden que el mundo pertenece a los optimistas. Yo no me voy a dar por vencido, y tú? Let’s go!!! #DesahogoDominguistico”, fue lo que escribió Luis Fonsi en su cuenta de Instagram.

Luis Fonsi preocupa a todos sus fans con un misterioso mensajeFalta una semana antes de volver a empezar una nueva temporada de ‘La Voz USA’, Luis Fonsi, es una de las figuras más queridas del ambiente artístico y del programa, en muy pocas oportunidades hace este tipo de confesiones y habla de su vida personal, y preocupó con este desahogo del fin de semana o Dominguistico como lo llama él.



Sacando toda especulación la especulación que puede existir y más bien en un intento de que no se corra un rumor lejano a la realidad, se pudo averiguar a cerca de su situación personal y confirmar que su suegro, padre de su esposa, Agueda López, falleció el 1 de enero, algo que tiene a toda la familia de luto y tratando de pasar juntos y de la mejor este triste momento lo más unidos posibles.