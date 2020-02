La negociación por la deuda y los movimientos en la Justicia, los temas de la primera reunión de Macri y su nueva mesa chica

El ex presidente se fue sin hacer declaraicones. En el encuentro se coincidió en hacer una “oposición constructiva” y no interferir en la negociación con el FMI

A pesar de la gran cantidad de medios que se presentaron en las nuevas oficinas de Mauricio Macri, a tres cuadras de la Residencia Presidencial de Olivos, el ex presidente se negó a hacer declaraciones después del encuentro que tuvo con lo que puede definirse como una “nueva mesa chica”. Después de dos largas horas de reunión, aprovechó una distracción de los periodistas, que estaban tomando declaraciones de la nueva presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y se alejó rápidamente en un auto hacia avenida Libertador para evitar el contacto con la prensa.

Estaba previsto que más tarde hablara durante una reunión de unos 100 jóvenes que habían sido convocados por Bullrich para hablar de política, en la sede del PRO de la calle Balcarce al 400, pero finalmente sólo estuvo presente en el encuentro la presidenta del partido.

La expectativa por el encuentro se generó porque es la primera vez que Macri convocaba a una charla que incluyó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al ex candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto, a los presidentes del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y del Senado, Humberto Schiavoni, además de la ya mencionada Bullrich, ex ministra de Seguridad y futura presidenta del PRO. Con todos ellos tuvo reuniones personales antes de hoy.

Pero la presencia de María Eugenia Vidal, a quien no había vuelto a ver desde el 9 de diciembre, le sumó un interés especial. La ex gobernadora nunca terminó de aceptar la decisión política que la obligó a no desdoblar la elección, lo que arrastró su candidatura a pagar el precio de la crítica situación económica, donde ella no había tenido ninguna participación.

De todos modos, cerca de Vidal aseguran “en lo personal no existe ningún problema, aunque permanece un ruido político que ya habrá tiempo de conversar personalmente”. Mientras tanto, explicaron que “la gran preocupación de María Eugenia es la mudanza que tiene que encarar esta misma madrugada, no puede pensar en mucho más".

En concreto, el grupo decidió seguir conversando la semana próxima, cuando haya reunión con los partidos mayores de la coalición, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Se están buscando reglas de funcionamiento para esta nueva etapa, en la oposición, de modo de garantizar la unidad de Juntos por el Cambio. “Es la estrategia”, dicen y vuelven a repetir.

En el encuentro en la oficina de Vicente López, pasaron revista a los temas que más preocupan a la gente en materia de respeto a las instituciones y la justicia. “El video que hizo circular Alberto Fernández sobre un supuesto lawfare que habría en Argentina es realmente grave”, dijo Bullrich, en diálogo con los periodistas. También se analizó el proyecto que ayer presentó el senador jujeño Guillermo Snopek pidiendo la intervención por 365 días del Poder Judicial de su provincia, “a fin de garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado Argentino”, según definió en el artículo 1º.

Con la firma de su presidente, Alfredo Cornejo, la UCR se apuró en dar a conocer un comunicado de prensa muy crítico al respecto, diciendo que “va en línea con la derogación del decreto de protección de testigos. Necesitan impunidad para gobernar” y, por supuesto, expresaron su “más enérgico apoyo al gobernador Gerardo Morales ante la obscena presión política por parte del Frente de Todos”. Obviamente, será el primer tema de análisis en la reunión de JxC de la semana próxima.

Por otro lado, coincidieron en la necesidad de “darle tiempo al Gobierno” para que pueda desplegar sus políticas en materia de renegociación de la deuda, buscando una “oposición constructiva” para que tengan la chance de sacar a la economía del estancamiento. “Tenemos que colaborar para que les vaya bien y no poner palos en la rueda”, dijo al salir Schiavoni, el titular saliente del PRO.

Al respecto, uno de los participantes comentó que “Macri está siguiendo el día a día de la economía, como lo hacía antes. Tiene todos los números en la cabeza, de la recaudación, de la situación fiscal, de las reservas”. Y agregó: Eestá en los temas, los está siguiendo, tiene información, pero no me parece que no esté para protagonizar nada".

Algo similar sucede con Vidal. Viaja por la provincia, mantiene reuniones, se junta con dirigentes. Sin embargo, está muy lejos de definir si será o no candidata en el 2021. “Creo que primero querrá analizar el contexto, qué pasa en Juntos por el Cambio, pero también qué pasa en el Frente de Todos, no hay por qué apurarse”, se explicó.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Silvia Mercado