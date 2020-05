Castellano: Si tenés que salir, cuidate, si no lo necesitás, "quedate en casa"

Es difícil el aislamiento. Te entiendo: a mí también me cuesta. Tengo ganas de ese asado con la familia los domingos, el festejo de los cumpleaños con amigos, ese partido de fútbol con los compañeros de trabajo, o salir a correr unos kilómetros para descargar la tensión del día.

Ya pasaron 58 días desde que comenzamos con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y sé pefectamente que por momentos desespera la necesidad de retomar nuestra vida tal y como la conocíamos. Pero tenemos que encontrar paciencia, aun cuando parezca imposible.

Pasamos una etapa difícil y que nos dio miedo. Pero gracias al compromiso y cuidado de todos y todas, pudimos aplanar la curva de contagios. Además, logramos preparar todo un sistema de salud para que pueda hacer frente a esta pandemia que está haciendo estragos en todo el mundo.

Sin embargo, tengo que insistir: nada está ganado aún. Entramos en una fase en la que debemos ser muy prudentes y responsables. Al haber mayor circulación de vehículos y personas, también aumenta el riesgo de circulación del virus.

Recordemos que basta con un solo paciente que no muestre nexo epidemiólogico para declarar la circulación comunitaria. Y eso nos obligaría a dar un paso hacia atrás. Y eso es lo que no querés vos. Y no quiere nadie.

Por eso te pido: No bajemos los brazos. Es mucho lo que logramos. Sigamos respetando las medidas de prevención. Si podés salir, cuidate. Si no necesitás o no podés hacerlo, #QuedateEnCasa. Por vos, por los tuyos, por todos.

