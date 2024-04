¿Viotti se despertó de la larga siesta?

"Recién ayer Leonardo Viotti, abrumado por los reclamos de los vecinos, tomó conciencia y decidió que había que limpiar la ciudad. Seguramente Viotti no padece los olores nauseabundos que tienen que soportar los frentistas del Boulevard Santa Fe o los clientes de los comercios de la mencionada arteria. Lo concreto es que muchos nos preguntamos qué le pasa a Leonardo Viotti. Pareciera que se despertó de una larga siesta, ojalá así sea, por el bien de los rafaelinos y del intendente mismo, que es un muchacho joven que seguramente se está acomodando en el cargo."

Nadie sabe realmente lo que le pasa, los propios en la intimidad se miran incrédulos, sus rivales políticos no lo pueden creer, los “enemigos” repiten que no están sorprendidos, que era de esperar y que lo que viene es peor aún.

Vamos por los cuatro meses de gestión pero parecen que son cuatro días.

Nadie pone en tela de juicio que la situación del país es por demás difícil y que la falta de recursos comparativamente con años anteriores es notable, pero hay situaciones inexplicables que nada tienen que ver con el dinero, es ejecución, ni más ni menos que saber administrar los recursos, no solo económicos, que dispone el municipio.

Nadie puede entender el por qué del estado higiénico de la ciudad, especialmente del centro.

Caminar por las destruidas veredas se convirtió en una misión imposible, las aves hacen de las suyas y el olor nauseabundo es insoportable. Los canteros centrales están intransitables a consecuencia de la “caca” de las aves, nadie limpia, la Municipalidad que es responsable de mantener esos espacios no da señales de vida, al menos hasta ayer que finalmente algo hizo despertar a Viotti, aunque hoy no se vieron muchos cambios. Salieron a barrer con dos escobillones, muy poco para tanta mugre acumulada.

A decir verdad los frentistas tampoco colaboran mucho, nadie limpia ni ayuda. No obstante, uno de los frentistas nos manifestó : “No tiene sentido limpiar, en cinco minutos las veredas nuevamente están forradas de caca, es la municipalidad quien se tiene que ocupar de espantarlas y alejarlas de acá, con Castellano al menos estaban los “espanta palomas”, que si bien eran motivo de risas, hoy los extrañamos. Llamamos muchas veces a la municipalidad y no hay solución alguna, creo que a Viotti no le interesa buscarla, de otra manera no se entiende su inactividad, el centro es un gallinero “.

Cuentan colaboradores del intendente que le propusieron más de una solución para este problema irresuelto , y que Viotti hace caso omiso y no da respuestas, “es como si no entendiera de que se le habla”, nos cuentan pidiendo anonimato.

En tiempos de Castellano de noche pasaba la barredora, hoy el ruido de esa máquina a la madrugada es un añorado recuerdo.

Hay varios sectores de la ciudad que están desde hace tiempo a oscuras, quizá el lugar más notorio es la plaza, en el sector de las ex almacenes Ripamonti, allí los focos se quemaron hace algunas semanas y nadie se dignó a cambiarlos. Lo mismo sucede con la calle Necochea al 300.

Estamos convencidos que Rafaela no es una ciudad difícil, que cumpliendo con el ABL se allanan los caminos a la buena administración, hoy el ABL es un verdadero talón de Aquiles para la gestión de Viotti.

En los barrios los pastos crecen y nadie los corta, las calles están sucias y las bocas de tormenta están tapadas de hojas y basura. Cuando se dignan a cortar los “yuyos”, los mismos quedan tirados por semanas. Espacios verdes no da respuesta.

¿Qué le pasa a Viotti?

Cuenta un viejo dirigente político de nuestra ciudad, que Viotti está aún a tiempo de torcer la historia de su mandato, pero que el cambio debe ser ya, que mucho tiempo no hay, que de no dar un volantazo, las elecciones de medio término pueden ser lapidarias para Viotti y su partido. Ese mismo dirigente nos dice: “lo que está pasando es que Viotti no estaba preparado para ser intendente, como opositor es una cosa, ahora, al mando del municipio, la cosa cambia y hay que estar muy preparado, yo siempre dije que le faltaban unos años, pero Bottero sabía que a el le resultaba imposible ganar, lo mandó al frente al pibe y ahora se ven las consecuencias”.

Este mismo dirigente dice: “Que nadie se engañe, en Rafaela hay un doble comando para ser muy benévolo, Viotti no hace nada sin consultarle a Bottero y este es un dirigente muy especial, no es ni blanco ni negro, es gris por excelencia, ese es el color que hoy tiene la gestión de gobierno, un gris muy pero muy pálido”.

Qué se puede esperar

La realidad es que muy poco, sin plata para la obra pública, sin la posibilidad de hacer grandes cambios, y sin una voluntad explícita de darle a la gestión un signo distintivo, lo que viene es solo mediocridad, un gobierno gris como ejemplificó nuestro consultado.

Y el rol de la oposición?

El peronismo provincial está en crisis, Rafaela no es la excepción. Cuentan allegados a Luis Castellano que hasta hace pocas semanas su intención era reaparecer tibiamente a principios del año próximo, pero el estado de dejadez de la ciudad y la constante queja de los vecinos que a diario lo consultan lo llevó a pensar seriamente de adelantar los tiempos y no se descarta que luego de las vacaciones de julio comience a aparecer en las redes y a caminar la ciudad, dicen los que lo rodean que está esperando el cartel que diga “PERDÓN LUIS” para desempolvar el traje de candidato y que 2025 es su objetivo, que hace números y que a sus allegados les adelantó que si la administración Viotti sigue como hasta ahora, pensar en lograr 3 ó 4 concejales no es para nada descabellado, que ya tiene en mente no menos de 8 personas “intachables” y que la recomposición de relaciones con los que se alejaron es solo cuestión de tiempo. Castellano se ve presidiendo el Concejo a finales de 2025 como trampolín para “recuperar” la ciudad en 2027.

Fuego amigo

“Amigos” del intendente comenzaron a movilizarse al ver la mediocridad con la que se está gobernando. Hay paredes que hablan y lo que se escucha es muy duro. Las quejas por las preferencias a la hora de elegir colaboradores se multiplican y lo que antes se decía por lo bajo, hoy se “grita” exprofesamente para que lo escuchemos quienes no tenemos condicionamientos de ninguna naturaleza.

Por otra parte hay inquietud en aliados, el desmarque es cuestión de tiempo.

El círculo íntimo

El círculo íntimo de Viotti es por demás reducido, son solo dos personas: Su hermano Iván y Bottero. Nadie puede dudar de las buenas intenciones del “gordo”, es su hermano y busca lo mejor para el intendente, pero las buenas intenciones no alcanzan, hay que ser muy autocrítico, no se puede caer en el “si Leo”, años de trabajo están en juego. Sobre Bottero me voy a remitir a la opinión de la persona que más lo conoce políticamente: “Germán tiene una forma muy especial de ser, no quiere quedar mal con nadie, no es que Germán juega solo para Germán, simplemente que es su forma de ser”.

Lo que viene, lo que viene

¿Qué se puede esperar?, las abuelas decían que para muestra basta un botón, y por lo que se ve, en 4 meses de gestión, a Viotti le cuesta demasiado encontrarle la “vuelta” a la ciudad, además, por su carácter, le va a resultar muy difícil cambiar.

De él depende, fue elegido por los rafaelinos y fue un Justo ganador. Ojalá entienda que una cosa es ser opositor y otra muy diferente gobernar y que en política los amigos no existen, que los “padres políticos” se pueden convertir en los peores parricidas. Será cuestión de despertarse y darse cuenta, de una vez por todas, que es el intendente de la ciudad de Rafaela.