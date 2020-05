Luisana Lopilato se vistió “a lo Jennifer López” y enloqueció a sus seguidores

Con un body negro, maquillaje y una pulsera dorada, Luisana Lopilato se “disfrazó” de Jennifer López y les preguntó a sus seguidores qué les parecía su look.

En tiempos de cuarentena mucha gente está aprovechando para probar cosas, practicar actividades y animarse a nuevos looks. Un ejemplo es Luisana Lopilato, que este aprovechó este sábado para vestirse nada menos que de… Jennifer López.

La actriz argentina escribió en sus historias: “Todos los días vestida así, hasta que me dieron ganas de copiar el look de Jennifer López. Me creo mil”, escribió la actriz argentina en sus historias, junto a una serie de fotos luciendo un ajustado body negro, maquillaje y una pulsera dorada.

Luego les dio a sus seguidores la opción de opinar qué les había parecido el look, a través de una encuesta. “A la tarde me pongo a practicar las coreos”, agregó.

Su publicación tuvo más de 160.000 likes y cientos de comentarios. “Siempre Paola Argento”, “Sos hermosa”, “Diosa”, “Te queda divino”, entre otros.