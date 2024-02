Wanda Nara volvió a hablar sobre su salud

Sin embargo, remarcó que la información se filtró mucho antes de lo que ella hubiera querido y aseguró: “Ese momento fue difícil”. “La verdad es que fue difícil porque la familia es a veces la que más sufre. Incluso más que la persona que está enferma. Y me tocó contenerlos porque, como cuento siempre, soy la fuerte de la familia, la que los tira para adelante y me puse una coraza y les demostré que estaba bien”, explicó.

Yendo más al hueso, Fernanda Iglesias destacó que siempre se mostraba bien anímicamente y quiso saber si tenía altibajos. “No, nadie está siempre bien, creo y yo tampoco. Soy humana. Pero cuando estoy mal, obviamente no voy a hacer una historia de Instagram o un posteo. Me guardo para mí y para mi familia y cuando estoy bien trato de mostrarme bien porque todo el mundo tiene problemas y no es necesario mostrarse así”, concluyó.

La emoción de Wanda Nara al recordar lo primero que hizo Icardi apenas se enteró de que ella tenía leucemia

En noviembre, cuando Wanda empezó a dar declaraciones respecto a su estado de salud, abrió su corazón en diálogo con la televisión italiana y se mostró especialmente conmovida cuando se refirió a la reacción que tuvo Mauro Icardi cuando le informó sobre el diagnóstico. “La cosa más linda que he visto de él en estos diez años juntos”, le dijo a la Rae.

Luego, describió cuál fue el valioso gesto que tuvo su esposo: “Recuerdo que una noche estaba durmiendo en el hospital y me levanté no sé, alrededor de las cuatro de la mañana, y lo vi a Mauro con el teléfono buscando dónde curarme por todo el mundo, dónde atenderme”, explicó.

Por último, remarcó que en este tipo de circunstancias son las que demuestran cómo son las personas. “No llegó a dormir. Lo he visto verdaderamente mal. Cuando uno se casa, se dice en el bien, en el mal y en la salud (y la enfermedad). Uno lo da por sentado, pero no es así. La vida te lleva a tantas situaciones donde ves el verdadero amor”, concluyó.

Con informacion de Todo Noticias.