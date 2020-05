Economía retomó la negociación con los bonistas, pero no está previsto que pague el vencimiento del viernes

Tras intensas reuniones durante el fin de semana con el presidente Alberto Fernández para analizar las tres propuestas de los grupos de acreedores recibidas el viernes a última hora, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo siguieron analizando hoy las alternativas presentadas por los bonistas para intentar acercar posiciones durante el transcurso de la semana.

La presentación de las contraofertas fue leída como un buen gesto por parte del Gobierno, pero en la cartera económica sostienen que aún las posiciones entre lo que ofreció la Argentina a fines de abril y lo recibido el viernes por la noche están “bastante lejos", por lo que “hay que continuar negociando”, dijeron fuentes oficiales. “El clima es mejor, pero las diferencias de valor de la oferta siguen siendo amplias”, precisaron, al tiempo que agregaron que “se sigue conversando e interactuando” con los acreedores.

La expectativa oficial es poder llegar a un acuerdo, pero no será antes del viernes 22, cuando finalizan los 30 días de gracia del vencimiento de USD 503 millones de los cupones de tres bonos Global. Si ese día la Argentina no paga, caerá en default, pero si durante esta semana hay una señal, tanto del Gobierno como de los acreedores, de que la negociación está bien encaminada, ese evento de cesación de pagos sería rápidamente enmendado, consideran los expertos en la materia.

“Parece que no se llegan a terminar las negociaciones, pero vienen encaminadas, acercándose. Si no se llega al acuerdo total el viernes, se va camino a una prórroga de hecho, que autorizará la SEC. Es decir, el default liso y llano se da cuando se dan por caídas las negociaciones; si siguen, no es default estricto”, afirmaron fuentes oficiales. La extensión podría ser de diez días.

Lo que seguramente ocurra es que se acerquen las puntas y se consensúe una propuesta de canje que valga entre 50 y 55 dólares. La oferta inicial valía en torno al 42 dólares y las ofertas de los acreedores presentadas el viernes se ubican en torno a los 58 a 60 dólares, según el análisis realizado por el economista Emanuel Alvarez Agis. Desde el Gobierno se ha transmitido en las últimas semanas que no era el objetivo defaultear y que estaban abiertos a escuchar alternativas, siempre y cuando estuvieran alineadas con el objetivo de sustentabilidad en la que de entrada hizo foco Guzmán. Por lo que se entiende seguirán negociando y ambos tendrán que bajar sus pretensiones iniciales.

Sin embargo, advierten en el Gobierno, el plan de sustentabilidad acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no deja tanto margen para una mejora, y si la propuesta final se aleja de ese esquema, será difícil que sea aceptado por el organismo, ya que crea un mal precedente para el resto de los países que busquen reestructurar su deuda.

“La oferta inicial del Gobierno que valía 42 centavos por dólar tuvo un rechazo del 80%. El fair value en esta negociacion siempre estuvo en torno a los 55. Si los acreedores ofrecen 58/60, deberían recortar un poco y cerrar. El tiempo vale más que la diferencia adicional que se pueda hacer”, precisó un analista experto en deuda soberana.

La comunidad de negocios está siguiendo esta negociación muy atentamente, ya que un default sería muy perjudicial para la búsqueda de financiamiento posterior y la llegada de inversiones luego de que pase la pandemia. En este contexto, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) y el US Argentina Business Council organizaron, para todos los socios, una charla con el ministro Guzmán y el embajador argentino en ese país, Jorge Argüello, sobre economía, la relación bilateral, el comercio y las inversiones entre ambos países, que tendrá lugar esta tarde.

Según adelantó en exclusiva Infobae, las propuestas presentadas son las siguientes:

-En el caso del Comité de Acreedores, que integran fondos como Greylock, encabezado por Hans Humes, y otros como Gramercy y Fintech, no pide capitalización de bonos e implica un Valor Presente Neto (a una “tasa de salida” o exit yield de 10%) de 58 dólares por cada cien dólares nominales de la actual deuda, con una tasa promedio de 5,03%, amortización de capital a partir de 2027 y una quita de capital de 2,3%. El bono más corto maduraría en 2040.

-El grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, integrado por fondos grandes como BlackRock, Fidelity, Ashmore y T.Rowe Price, propuso una serie de 12 bonos nuevos, la mitad en dólares y la mitad en euros, sin quita de capital en ocho de ellos y con una quita de apenas 1% en cuatro: aquellos en euros y en dólares que maduran en 2036 y 2047. A su vez, la tasa de interés promedio es de 4,44%, un año de gracia y amortización de capital a partir de 2025. La propuesta implica un Valor Presente ligeramente superior a las otras dos; 60 dólares por cada 100 de deuda nominal, siempre calculada a una exit yield del 10%.

-Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Canje de Argentina. Está compuesto por tenedores de los títulos reestructurados del canje de 2005, liderados por el fondo Monarch, y tiene como asesor legal a Dennis Hranitzky, el duro ex abogado de Paul Singer, otro conocido acreedor de Argentina. Este grupo propone la emisión de sólo tres bonos nuevos: 2033, 2040 y un cupón ligado al PBI. Reclaman que no haya quita de capital y su propuesta implica una tasa de interés promedio de 4,75%, con amortización de capital a partir de 2027. El valor presente neto de la oferta, también a un exit yield de 10% es igual al del primer grupo: 58 dólares. Fueron, incluso, coordinadas.

