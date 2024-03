¿Caputo acelerará el ritmo devaluatorio?: con inflación en baja, qué prevé el mercado para el dólar oficial

Tras haber subido en febrero 1,91%, el dólar mayorista en las primeras ruedas de marzo sigue a una velocidad crucero que no supera el 2% mensual, el ritmo del crawling peg que mantiene desde la devaluación del 13 de diciembre que llevó al tipo de cambio desde $366 a $800.

Previo al discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, en el mercado había expectativa de posibles anuncios en materia cambiaria, lo que se reflejó en la suba que el dólar en la plaza de futuros ese viernes 1 de marzo.

Sin embargo, no hubo anuncios concretos de cambios en el régimen cambiario, ni de levantamiento de cepo, ni de unificación, ni de dolarización, con lo cual en el inicio de esta semana la cotización del dólar futuro cayó fuerte en toda la curva, en especial en los contratos de marzo. Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras sostuvo que "después de quedar descartados los rumores que circularon el viernes, el mercado vuelve a asignar muy baja chance de aceleración (del ritmo devaluatorio) en marzo".

Mientras que el contrato más corto cayó $55,50, el resto de la curva cerró el lunes con retrocesos de entre $16 y $64. El contrato de abril quedó con una devaluación implícita contra marzo del 6,7%.

Dólar oficial: ¿es conveniente aumentar ahora el ritmo devaluatorio?

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo sostuvo en un artículo publicado en su blog personal que la tasa de inflación de febrero estuvo más cerca del 10% mensual que del 15% señalado por muchas consultoras. Y planteó que "la caída de la tasa de inflación ofrece la oportunidad para aumentar el ritmo del crawl y aventar, de esa forma, el riesgo de un salto devaluatorio en los próximos meses".

En ese marco, Cavallo indicó que "el tipo de cambio real ya está en niveles cercanos a los del promedio del período 2018-2023". Y advirtió: "Esto significa que el tipo de cambio real relevante para las exportaciones, que es menor al de las importaciones a causa del impuesto país, se acerca peligrosamente a los niveles desde los que debió devaluarse en el pasado".

En ese sentido, un informe de la sociedad de Bolsa Cohen destacó que "el BCRA mantiene el ritmo de devaluación cercano al 2% mensual en un contexto en el que la inflación ronda el 15% lo que ha generado que el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) pierda un 33% desde el salto del tipo de cambio el 13 de diciembre". Y puntualizó: "En otros términos, los $800 de diciembre hoy equivalen a $536".

Un reciente análisis de la administradora de fondos Aurum Valores remarcó que "hace unos días Luis Caputo sostuvo que era erróneo comparar el tipo de cambio real (TCR) que sostiene con sus políticas con el de la gestión Fernández; sin embargo, se puede ver que con el crawling peg del 2% mensual que defiende, el nivel de apreciación cambiaria ya ubica al tipo de cambio real en el rango de la gestión de Macri antes de las PASO 2019".

Al respecto, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum, juzgó que "lo que dijo Cavallo es lógico, necesario y urgente", aunque opinó que "no creo que lo implementen a partir de marzo; es probable que lo vayan postergando y quieran hacerlo más cuando entre la cosecha, o sea, a partir de abril, pero no les queda mucho tiempo más para empezar a ejecutar algo porque el tipo de cambio real se está apreciando a un ritmo bastante acelerado".

A su vez, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, comentó que "coincido con los dichos de Cavallo, ir llevándolo (el crawling) evitando un salto puede dejarlo en mejor precio relativo previo a la liquidación de la cosecha".

En sintonía, el economista Federico Glustein manifestó: "Tengo que coincidir con el exministro porque una merma en la aceleración inflacionaria permite maniobrar distinto la situación del tipo de cambio para evitar que espiralice, y si bien no está controlada, es el momento de ajustar el crawling peg a por lo menos la inflación esperada del mes siguiente, fomentando así, que se atrase menos el tipo de cambio".

Dólar oficial: ¿qué prevén los analistas que hará el BCRA en marzo?

Alejandro Giacoia, analista de EconViews, dijo que "estoy de acuerdo en que el BCRA debería acelerar el ritmo de devaluación para evitar que el tipo de cambio real se siga atrasando, aunque no estoy seguro de que lo hará en marzo". Y enfatizó: "Por el contrario, pareciera que el Gobierno está confiado con el 2% y que lo va a mantener".

En ese sentido, el experto afirmó que "el riesgo es que cuanto más se atrase el tipo de cambio, mayor va a ser la expectativa de una nueva devaluación y eso va a desalentar las exportaciones e incentivar las importaciones, haciendo más difícil la tarea de acumular reservas".

Asimismo, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, especuló que el BCRA "todavía va a seguir en marzo con el crawling del 2% porque el objetivo que tienen hoy es intentar bajar la inflación lo más rápido posible". Y acotó: "El crawling del 2% te ayuda a eso, a tener un ancla para que los precios no suban tanto junto con la recesión que estamos teniendo".

En sintonía, Reschini puntualizó que "en las dos primeras ruedas de marzo, el BCRA dejó deslizar el dólar oficial al 1.8% TEM". Y opinó que "probablemente el BCRA se tome marzo para seguir al 2% mientras terminan de ajustar precios relativos y se consolida un sendero de caída en la inflación".

"No hablaría de un TCR atrasado, sino de uno que no es el de equilibrio en un escenario sin cepo. Por ahora, BCRA logra seguir atendiendo a la demanda que tiene acceso al MLC y a la vez sigue acumulando reservas. Por ahora no está forzado a acelerar el crawling", argumentó.

No obstante, el especialista admitió que los riesgos de esa estrategia es que "se produzca una merma en las liquidaciones de exportaciones y mayor demanda de importaciones, obstaculizando la acumulación de reservas".

La consultora FMyA también prevé que "el BCRA mantendrá el ritmo del 2% en marzo, suficiente para seguir comprando reservas por el efecto del beneficio de pagar las importaciones en cuatro cuotas, que termina en abril".

De igual diagnóstico, Javier Casabal, estratega de Renta Fija de Adcap Grupo Financiero, sostuvo que "de momento, parece necesario mantener el crawling en 2% para terminar de consolidar la desaceleración de la inflación" y subrayó que "los ojos del mercado van a estar muy pendientes del dato de inflación de marzo, que viene con varios aumentos relevantes".

Dólar oficial: ¿cuándo podría acelerarse?

Para Baer, "mientras que el BCRA pueda seguir acumulando reservas, no es riesgoso, y es señal que el dólar blend y el impuesto PAIS sobre las importaciones están siendo efectivos para eso". Y estimó: "A precios del 13 de diciembre al tipo de cambio lo tenés en niveles de $500. Es más alto que el $360 previo, pero la dinámica puede preocupar, así que la posibilidad que acelere algo creo que está, y tal vez en la segunda parte del mes lo veremos".

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber cree que "existen crecientes chances de que en marzo se acelere el ritmo del crawling peg hacia el 5% en busca de morigerar la pérdida de competitividad antes de la cosecha, dado que se están esfumando los efectos de la devaluación inicial

Asimismo, Menescaldi aseveró que "lo más probable es que a partir de abril intenten hacer alguna convergencia: subir el crawling para intentar hacer algo más sustentable porque si no el tipo de cambio se aprecia en exceso, y en ese caso lo que puede pasar es que nadie quiera exportar, todos van a querer importar, y no te liquidan". Y proyectó que "van a empezar a mover el tipo de cambio a partir de abril, a un ritmo de 4 a 6% y después eventualmente quedarse en 8% o 10%".

Glustein concordó: "Creo que lo va a sostener hasta que entren fuertes dólares por la cosecha. Ahí hay chance de que pueda acelerar para que no quede atrasado. Hacia fines de mes podría ser una decisión clave". Según su visión, un ritmo de ajuste de "7% debiera ser el piso de los próximos meses".

Para Casabal, "mientras la gobernabilidad no esté en juego, se puede mantener" el crawling en 2% mensual", y planteó: "El nivel del dólar oficial puede lucir bajo cuando tenemos en cuenta la demanda de dólares durante los stress financieros recientes como el de julio 2022, en donde domina la lectura de la Argentina incorregible. Pero si cambiamos de lectura y empezamos a vislumbrar que el ajuste fiscal, se puede lograr y que la política acompaña, entonces podemos volver a niveles como el que tenía Macri a fines de 2018, donde, aun sin financiamiento internacional, pero haciendo el ajuste fiscal y gobernabilidad en duda, cerramos el año con un tipo de cambio oficial 5% por debajo del nivel actual".

* Para www.iprofesional.com