Luz verde: la Cámara de Diputados avanza con la donación de plasma y la regulación del teletrabajo

La Cámara de Diputados, presidida por Sergio Massa, tiene varias actividades agendadas para este jueves. En este marco, debatirá sobre el régimen del teletrabajo y la donación de plasma de pacientes recuperados de coronavirus. No obstante, dos reuniones programadas para esta jornada fueron suspendidas. El primer encuentro comenzará a las 14:00 y la sesión especial tendrá lugar a las 16:00.

La Comisión de la Labor Parlamentaria será la primera en reunirse con los presidentes de los interbloques. Los objetivos son ratificar el protocolo y anticiparse a las cuestiones que se abordarán en la sesión especial. Ésta fue solicitada por el diputado Máximo Kirchner, con el fin de proceder al dictamen sobre la donación de plasma en pacientes recuperados de coronavirus. El presidente de la Cámara Baja celebró esta iniciativa en las redes sociales.

“El Ensayo Clínico Nacional que impulsa el Ministerio de Salud evalúa el plasma de pacientes recuperados de COVID-19, permitiendo conocer los beneficios de este tratamiento”, encabezó Sergio Massa en una publicación de Twitter. Además, resaltó que donar es un acto voluntario y solidario que une a todos los argentinos. “Podes ayudar a otros”, agregaron desde el Frente Renovador adjuntando más información.

Por otra parte, el recinto evaluará en la sesión especial el régimen de teletrabajo. Una modalidad que cobró fuerza durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, decretado por la pandemia. La Comisión de Legislación del Trabajo emitió un dictamen que consensuó los principales puntos de los proyectos de ley presentados al respecto. La finalidad es generar empleo a través de la tecnología y garantizar derechos.

No obstante, la videoconferencia prevista para las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad fue suspendida. El encuentro se iba a realizar a las 15:00 para informar proyectos judiciales en torno a estar temáticas. Otras de las reuniones que no se llevará a cabo es la Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no gubernamentales. La reunión estaba contemplada a las 18:00 para abordar “Una mirada cooperativa a la expropiación de Vicentin”.

Con información de www.elintransigente.com