Ricardo Alfonsín criticó a Alfredo Cornejo por sus dichos sobre una posible independencia de Mendoza: “Es un exabrupto con intenciones electorales”

Durante las últimas horas, una fuerte declaración del ex gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo produjo algunos cimbronazos puertas adentro de la UCR. Al referirse al reclamo mendocino por una megaobra pública, en una puja que incluye a La Pampa, y al enfrentamiento de su provincia con la Casa Rosada por este conflicto, Cornejo sugirió que Mendoza “tiene todo para ser un país independiente”.

En esa línea, el ex mandatario provincial consideró que Mendoza debería considerar “seriamente su autonomía”. Uno de los dirigentes que reaccionó a estos dichos fue Ricardo Alfonsín, que los calificó como “exabruptos con intenciones electorales”.

“En primer lugar, no puedo opinar sobre los elementos de fondo. Pero espero que la UCR, la cual conduce Cornejo, se retracte y no avale semejante exabrupto jurídico y político, el cual advierte la posibilidad de desmembrar la Nación”, sostuvo en diálogo con Infobae el designado embajador en España.

El proyecto que provocó el enojo de Corneo es la megaobra Portezuelo del Viento. Se trata de la mayor obra de ingeniería eléctrica que se instalaría en Mendoza, con una capacidad de generación prevista de 210 MW, emplazada sobre el río Grande, el más caudaloso de la provincia, cuyo recorrido atraviesa las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén. Su construcción iba a ser licitada por Mendoza en los próximos días.

La pulseada por esta megaobra pública causó el fuerte reproche del presidente de la UCR, quien acusó al Gobierno de “perjudicar” a su provincia. El presidente del radicalismo se animó incluso a coquetear con apoyar a una especie de #MendoExit, como ocurrió con el Reino Unido con la Unión Europea.

“Tengo afecto hacia él, lo conozco, pero estamos distanciados. Dice cosas sin analizar. En Argentina las provincias no tienen derechos de secesión ni unificación. Por eso pido que no expresen posturas que no hacen quedar bien al partido”, ahondó Alfonsín.

El ex legislador y candidato presidencial agregó: “Esto nada tiene que ver con el accionar histórico de la UCR. Él asume una postura de confrontación, no hace quedar bien al partido porque asume posiciones inspiradas en intenciones electorales”.

En el marco de esa iniciativa, los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Axel Kicillof (Buenos Aires) solicitaron la realización de un estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, y la convocatoria a las audiencias públicas, como condición para aprobar la realización del proyecto. Esos distritos temen ser perjudicados por una eventual disminución del caudal del río, con las posibles consecuencias económicas y sociales que traería esa baja al desarrollo de sus regiones.

Según Cornejo, la demora para el avance de la obra es impulsada por el gobierno nacional, que “lo hace por maldad” y con el único objetivo de “perjudicar a Mendoza” ya que “enderezó a tres provincias para que votaran distinto a lo que habían votado antes”. El comentario apunta a que los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires en los últimos meses cambiaron su postura y adhirieron al pedido de La Pampa, que en soledad reclamó por años a que se haga un estudio de impacto ambiental de la cuenca del Río Colorado (EIAR).

“Como decía Winston Churchill, creo que la Nación nos ofrece como política la deshonra o la guerra. (Lo que queremos nosotros) no es guerra, es exigir lo que es nuestro”, puntualizó Cornejo en declaraciones a radio Nihuil.

“Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente, pero no lo tiene hoy. Hoy necesita de la Argentina y la Argentina lo perjudica en la calificación de riesgo, en el acceso de crédito internacional, para traer inversiones, etcétera. Podría ser un país pero con un programa común de su elite política empresaria para desarrollar ese camino”, señaló el ex gobernador al ser consultado sobre una convocatoria en redes sociales.

“Estamos lejos de tener autonomía con nuestra actual estructura productiva”, advirtió Cornejo, quien completó: “Hay que empezar a pensarlo seriamente”.

