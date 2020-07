El comunicado sobre la muerte de Fabián Gutiérrez detonó la interna del PRO: fuertes críticas a Patricia Bullrich

“Patricia tiene esas cosas, a veces querer marcar una línea dura te lleva a esto”. La frase de un importante dirigente del PRO bonaerense grafica el malestar que generó, puertas adentro, el comunicado de Juntos por el Cambio por la muerte de Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado Cristina Kirchner, donde se calificó el hecho como un “secuestro, desaparición y asesinato” que reviste “la mayor gravedad institucional”.

La plana mayor del Gobierno, incluído el propio Alberto Fernández, salió a condenar el intento de “politización” del asesinato de Gutiérrez y condenó la postura de la oposición. “Me parece una miserabilidad absoluta”, dijo, sin rodeos, el Presidente.

Pero el comunicado que se difundió también hizo crujir la estructura interna del PRO debido a que el texto no fue consensuado con todos los líderes partidarios. Muchos de ellos hicieron sentir su malestar en el chat de Whatsapp del partido a nivel nacional.

“Lo que salió publicado es un comunicado de Patricia Bullrich, no de todo el espacio, claramente tiene una intencionalidad que el resto no comparte”, se quejaron desde el sector bonaerense, y recordaron que no es la primera vez que la ex ministra de Seguridad “se corta sola”.

Mientras algunos especularon con que Bullrich cometió un error y se “apresuró” a tomar una posición clara sobre el incidente. Otro sector señaló que la presidenta del PRO sabía que no podría imponer su discurso de línea dura y por eso decidió avanzar sin consulta previa.

En concreto, el enojo se generó por el “tono agresivo” del texto y por el pedido de pasar la investigación al fuero federal. “Si decimos que hay que respetar la independencia de poderes no podemos hacer desde la política un planteo de incompetencia del fuero penal ordinario, y menos a través de conjeturas”, reflexionó un diputado del espacio que eligió no compartir el comunicado en sus redes sociales.

De hecho, el bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, que responde políticamente a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, difundió su propio comunicado que no habla de “gravedad institucional”, no pide apartar a la fiscal Natalia Mercado -hija de Alicia Kirchner, sobrina de Cristina Kirchner- ni tampoco el paso de la causa al fuero federal. En un tono menos crispado, se limita a pedir justicia y un rápido esclarecimiento del hecho.

Los intendentes Jorge Macri y Néstor Grindetti, otros pesos pesados del PRO en territorio bonaerense, tampoco lo difundieron. Fueron dos de los más enojados con la metodología personalista de la ex ministra de Seguridad.

Desde el entorno de Bullrich le bajaron el tono a la polémica y plantearon que hasta el momento cada vez que Juntos por el Cambio sacó un comunicado conjunto el texto se consensuó entre los presidentes del PRO, la UCR y la CC.

En esa línea, aseguran que la semana pasada salieron dos comunicados -sobre la situación de Darío Nieto, el ex secretario privado de Mauricio Macri, involucrado en la causa por escuchas ilegales, y otro en defensa de la libertad de expresión- que no tuvieron objeciones. También juraron que el problema en sí no es negociar el texto. “El comunicado fue y vino como 15 veces entre Cornejo, Maxi Ferraro, Patricia Bullrich y todos sus equipos de comunicación”, dijeron.

Según explicaron, parte del problema es que “el PRO es un partido que no tenía política, que nunca en la vida sacaba un comunicado” y ahora atraviesa un proceso de “aprendizaje” para politizar su vida interna.

Aunque también esgrimieron argumentos políticos: “El debate público tiene que ver con el tiempo, y nos ha pasado que dirigentes no contesten en teléfono a propósito para no tomar una posición”.

Para Bullrich, era momento de pronunciarse “de manera contundente” dado el marco de “enrarecimiento” institucional.

Más allá de todas las explicaciones, la presidenta del PRO reconoció el malestar que se generó y ya diseña una propuesta para evitar futuras peleas: propondrá la conformación una Mesa de Comunicados con cinco integrantes que debatirán la letra chica de los posicionamientos partidarios. “De ahora en más todos van a saber lo que va a salir”, adelantaron.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Federico Millenaar